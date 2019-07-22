Ali Babacan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden 10 Temmuz'da istifa etmesi ve yeni parti kurmak için kolları sıvaması erken seçim tartışmalarını alevlendirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener erken seçim ihtimalini uzak görmediğini söyledi.





AKŞENER: ERDOĞAN "MADEM ÖYLE HADİ SEÇİME" DİYEBİLİR





Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandıran Akşener, "AKP'nin içerisinden iki yeni parti çıkacak gibi görünüyor. Sayın (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın, bu partilere karşı tutumu ne olur bilemiyorum. Ankara’da 'bu kasım ayında seçim olur’ gibi bir kulis vardı. Ben buna inanmıyorum. Ancak seçim erkene alınabilir. Sayın Erdoğan, ‘madem öyle, hadi seçime’ diyebilir.” şeklinde konuştu.





Akşener, kendisine "AKP'den bakanlık teklifi geldiği" iddialarına cevap verirken, “Kesinlikle böyle bir teklif veya ima söz konusu olmadı.” dedi.







“BU DEDİKODUYU ÇIKARANLAR AKP İÇERİSİNDEKİ BİR GRUP”





Akşener, bakanlık iddialarının kaynağıyla ilgili de şunları söyledi: “Bu işin peşine düştüm. Bu dedikoduyu çıkaranlar, AKP içerisindeki bir grup. Anladığım kadarı ile Sayın (Devlet) Bahçeli’yi, taleplerine uygun hale getirmek için. MHP’nin, itiraz edeceği bir AKP talebi. Bunu kabul ettirmek için, beni koz olarak ileri sürüyorlar. Sayın Bahçeli’ye bir mesajdır. ‘Bak, İyi Parti var’ şeklindedir.”





"ZAMAN NE GETİRİR BUNU DA GÖRECEĞİZ"





“Millet İttifakı devam edecek mi?” sorusuna Akşener, “Şu anda bir seçim yok. Ancak ortak hareket ettiğimiz konular var. Fakat zaman ne getirir, bunu da göreceğiz. Rahmetli annemin bir sözü var, ‘Kul kurar, kader güler’ diye. O yüzden göreceğiz.” ifadelerini kullandı.



