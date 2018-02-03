Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan'a: Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim /03 Şubat 2018 01:27

Akşener'den Erdoğan'a: Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını belirterek, "Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün şekil, şartları yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa, oynayın bakalım YSK'yla da ne oluyormuş. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim" dedi.

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Yalova'da partisinin il binasının açılışında Zeytin Dalı Harekâtı´nı da değerlendiren Akşener, “Suriye'de yapılan Afrin harekâtı bir zorunluluktur. Menbiç ve Fırat'ın doğusu da temizlenmelidir ama tekrar söylüyoruz: O şanlı, o kahraman Mehmetçik, sizin rezil rüsva ettiğiniz dış politikada, yerden kaldırıp canı pahasına tekrar ayağa kaldırıyor. Şimdi hiç yoktan bir ÖSO kavgası çıkardı. Afrin´le ilgili olarak ne burası, koca Yalova'yı tek tek gezelim, tek bir kişi demez ki niçin yapılıyor? Elbette yapılacak ama bu yapılma zorunluluğuna getiren sensin” diye konuştu.

'GÜCÜNÜZ VARSA OYNAYIN YSK'YLA DA BAKALIM NE OLUYORMUŞ'

Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını da belirterek, “Partimiz için ‘Kurdurtmayacağız’ dediler, kurduk. Şimdi deniliyor ki ‘Seçime sokmayacağız’. Bütün şekil, şartlarını yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa oynayın bakalım YSK´yla da ne oluyormuş. Açık net bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan her seferinde kefen muhabbetti yapar; ben kefen muhabbeti yapmıyorum. Allah şahittir. Ant olsun, şart olsun ki kellem şuradadır. İlk tekmeyi ben atıyorum. Hadi yüreğin yetiyorsa sokma da seni göreyim. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim. 1 Nisan'da olağanüstü kongremizi yapacağız. Şimdi müracaat ettik Arena´ya. O günün boş olduğunu biliyorum. Buradan ilan ediyorum huzurlarınızda. Hangi bahaneyi uyduracaksınız, göreceğim. Bulsunlar, bulsunlar. Biz zorlandıkça çare üretmeyi öğrendik. Hadi bulsunlar. Türkiye bizim” dedi.
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