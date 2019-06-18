Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan'a yönelik sert açıklama /18 Haziran 2019 20:06

Akşener'den Erdoğan'a yönelik sert açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV’de Özlem Çelik Akarsu’nun sunduğu Gün Ortası programda açıklamalarda bulundu.

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23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi öncesi çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV’de yayınlanan Gün Ortası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Özür dilemeden böyle bir makama gelemez" açıklamalarına tepki gösteren Akşener, "Sayın İmamoğlu’ndan bir özür bekleyemez. Sayın İmamoğlu’na o koltuğa oturamazsın diyemez" ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sayın Erdoğan bizim babamız gibi hissediyor kendini. Sayın Erdoğan adalet dağıtıyor kendisi… Sayın Erdoğan’ın ‘Sen şuraya otur’ diye bir şey söyleme hakkı yoktur. Ordu Valisi meselesi yarıya intikal etti. Orası ayrı bir konu… Şu an itibariyle bütün bürokrasi Ak Parti’nin il ve ilçe başkanı gibi…Esenler Belediye Başkanı Bütün Trabzonlulara Pontus diye hakaret etti. Bu şahıstan bir özür talepte bulundu mu? Süleyman Soylu isimli zat sayın Karamollaoğlu ve benim için Kandil ile sözleşme imzaladı. Bana ve Sayın Karamollaoğlu için özür talebinde bulundu mu? Bütün bunları yapmadığı görülüyor. O yüzden Sayın İmamoğlu’ndan bir özür bekleyemez. Sayın İmamoğlu’na o koltuğa oturamazsın diyemez. 31 Mart’tan sonra bambaşka bir sayın Erdoğan ile karşılaştık.” 
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