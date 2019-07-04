Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan'a sert tepki /04 Temmuz 2019 19:54

Akşener'den Erdoğan'a sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba’yı dava eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok sert tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba’ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılması tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada binlerce vatandaş açılan davaya tepki gösterirken dava “#PakizeAnneTürkiyedir” tabelasıyla Türkiye gündemine oturdu.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de tepkisini Twitter hesabı üzerinden dile getirdi.Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Akşener, “Peygamber Efendimize komşu Şehidimizin gözü yaşlı annesi Pakize Akbaba'yı kendine düşman görüp, dava açıyorsun. Anladık kuldan utanmıyorsun, Allah'tan da mı korkmuyorsun?” ifadelerini kullandı.

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba’nın CHP’nin 2017’deki, “5 ARALIK EŞİTLİK VE ADALET KADIN BULUŞMASI” etkinliğinde yaptığı konuşmadan dolayı dava açılmış davaya  Adalet Bakanlığı’nın 07.03.2019 tarihinde kovuşturma izni verilmişti.

Söz konusu davaya ilişkin Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulunan Akbaba, kendisinin de hem TRT’ye hem de Adalet Bakanlığı’na tazminat davası açacağını belirterek, "Siz benim konuşmamı suç olarak mahkemelere taşıyorsanız eğer, kırmızı bültenle aranan 74 şehidin katili Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılıp konuşturulmasını, bebek katili Apo’ya mektup yayınlatmanızı ne yapacağız? Bu suç değil mi? Bu şehitlere saygısızlıktır, şehitlerin anasına, eşlerine, çocuklarına da hakarettir” ifadelerini kullanmıştı.


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