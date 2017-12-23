Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması /23 Aralık 2017 17:31

Akşener'den Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2019'dan önce yapılacağı öngörüsünde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Erdoğan'ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 Temmuz 2018'de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum" dedi.

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Parti yönetimi ile birlikte il teşkilatı açılışı için Sivas'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:
"Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019'a kalmayacağını düşünüyorum. Erdoğan'ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 Temmuz 2018'de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil, öngörü, yani bir okuma. Bakalım siyasi öngörülerim doğru çıkacak mı?"

Cumhurbaşkanlığı konusunda çok iddialı olduklarını söyleyen Akşener, "Görünen o ki bugüne kadar Sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçti. Yani buna siyasi literatürde seçilmiş rakip denir. Seçilmiş rakip sistemini ortadan kaldıran İYİ Parti. Çünkü diğer muhalefet partilerinin Sayın Erdoğan tarafından tanzim edildiği süreç var" diye konuştu.
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