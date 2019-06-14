Akşener: Zaten kazanacağız ama yinede çalışıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçimiyle ilgili çalışmaları kapsamında Arnatuvköy’de vatandaşlara hitap ederken, Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimindekinden daha fazla farkla büyükşehir belediye başkanlığını kazanacağını öne sürdü.







Akşener, “23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım Beyefendi arasındaki seçim; seçilmiş başkanla, kaybetmiş başkan arasında olacak bunu unutmadan sandığa gidiyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Var olan seçilmiş başkanla seçilememiş arasındaki seçimdir bu. Millet iradesini gasp ettiler, millet iradesini çaldılar, sivil darbe yaptılar. Bu seçimi daha fazla oy farkıyla İmamoğlu kazanacak. Hiç çalışmasak bile İmamoğlu kazanacak. Ayıp olmasın diye çalışıyoruz yan gelip yattı demesinler diye. Allah’ın izniyle bu iş olacak. İddia ediyorum Arnavutköy’de tahmin edilmeyecek bir oy alacak İmamoğlu. Arnavutköylü hemşerilerim haksızlığın karşısında oy verir. Her partiye oy veren seçmen aynıdır. Arnavutköylü seçmenle inatlaştılar, o cezayı görecekler. En küçücük kavga, gönül kırmaya müsaade etmeyeceksiniz. Özellikle bazıları kavga çıkarmaya çalışacaklar, asla siz kanmayacaksınız. Benim kadar asabi kimse olmayacak, yemin ettim sabırlı olacağımıza dair. İstanbul’un bu yanını bilmiyorduk. Seçimin iptal edilme sebebi duygusalmış, paraymış yani. Size ait paraların nerelere gittiğini 18 günde gördük. Bunu vermemek için her şeyi yapacaklar.”





‘İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NI İŞGAL EDEN ŞAHIS’





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını da eleştiren Akşener, “İçişleri Bakanlığı’nı işgal eden şahıs Temel Bey (Karamollaoğlu) ve benim Kandil’le sözleşme imzaladığımıza kadar söyledi. TBMM’ye önerge verdik bu konuyla alakalı. Araştırması lazım dedik, kendileri reddettiler. Reddetme gerekçesi için ‘Seçim zamanı söyleyenleri dikkate almayın’ dediler. Peki bunu duyan vatandaş, ben halkın içindeyim, buna inansa, bana bir şey yapsa bunun sorumlusu kim olacak?”