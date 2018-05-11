'Akşener yardımcısı yaparsa olurum'

Hakkari mitingi sonrası Trabzon'a giden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde başkan yardımcılığı için kafasından geçen isimler olduğunu belirtti.







İnce, "Meral Akşener ikinci tura kalırsa ne yaparsınız?" sorusuna, "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz" yanıtını verdi.





Cebindeki çakıyı gösteren İnce'nin "Bununla önemli bir sürpriz yapacağım" demesi de merak konusu oldu.