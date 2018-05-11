Samanyolu Haber /Gündem / 'Akşener yardımcısı yaparsa olurum' /11 Mayıs 2018 13:20

'Akşener yardımcısı yaparsa olurum'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İyi Partili rakibi Meral Akşener'in ikinci tura kalması halinde tutumunun ne olacağıyla ilgili soruya, "Beni yardımcısı yaparsa olurum" yanıtını verdi.

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Hakkari mitingi sonrası Trabzon'a giden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde başkan yardımcılığı için kafasından geçen isimler olduğunu belirtti.

İnce, "Meral Akşener ikinci tura kalırsa ne yaparsınız?" sorusuna, "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz" yanıtını verdi.

Cebindeki çakıyı gösteren İnce'nin "Bununla önemli bir sürpriz yapacağım" demesi de merak konusu oldu.
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