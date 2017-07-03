Samanyolu Haber /Gündem / Akşener ve Özdağ biraraya geliyor /03 Temmuz 2017 14:25

Akşener ve Özdağ biraraya geliyor

MHP'den ihraç edilen isimlerden Meral Akşener ile Ümit Özdağ bu akşam Ülkücü gazeteci Servet Avcı'nın oğlunun düğününde buluşuyor. İki ismin birlikte kameralar karşısına geçerek açıklama yapmaları bekleniyor.

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Meral Akşener ve Ümit Özdağ düğünde buluşacak

MHP geçtiğimiz yıl 19 Haziran günü kurultaya gitmiş; Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan, Bahçeli’nin karşısına rakip olarak çıkmıştı. Ancak söz konusu kurultay mahkemeye taşınmış ve aradan geçen sürede süreç yılan hikayesine dönmüştü. Geçtiğimiz 20 Haziran günü de Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tüzük kurultayının yürütmeyi durdurmasına yönelik talepleri değerlendirmiş ve 19 Haziran 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu iptal etmişti. Kararla; Genel Kurul’da alınan tüm kararlar yok sayılmıştı. Yani bu kararla MHP'den de ihraç edilen Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan’a partinin kapıları tamamen kapatılmıştı.

ANKARA’DA FLAŞ BULUŞMA

Parti kuracağı iddia edilen Meral Akşener ile Ümit Özdağ’ın bugün biraraya gelecek olması ise kulisleri hareketlendirdi. İkilinin; gazeteci Servet Avcı’nın oğlunun Ankara’da, Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek düğün törenine katılacakları ve görüş alış-verişinde bulunacakları öğrenildi. Akşener ve Özdağ’ın düğün sonrası kameralar karşısına geçerek açıklama yapabilecekleri de bildirildi.
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