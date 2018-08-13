Samanyolu Haber /Gündem / Akşener üstünü çizdi, İYİ Parti'li vekil MHP'ye geçti /13 Ağustos 2018 16:06

Akşener üstünü çizdi, İYİ Parti'li vekil MHP'ye geçti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ı partilerine davet etti. Bahçeli'nin daveti üzerine Arkaz, "Benim için büyük bir onurdur" diyerek MHP'ye geçti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elini öptüğü için İYİ Parti içerisinde tartışmalara neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ı partilerine davet etti.

MHP lideri Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

 “ İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.” 

MHP lideri Bahçeli'nin daveti üzerine Arkaz, "Benim için büyük bir onurdur" diyerek MHP'ye geçme kararı aldı. Bir süredir partiden kopuk olduğunu belirten Arkaz, sürecin kurultayla alakalı olmadığını söyledi. 

Böylece İYİ Parti Milletvekili sayısı 41'e düştü.
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