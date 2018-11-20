Samanyolu Haber /Politika / Akşener: Suriyelileri geri göndereceğiz /20 Kasım 2018 15:08

Akşener: Suriyelileri geri göndereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısından yaptığı konuşmada, iktidar olmaları durumunda Türkiye’deki Suriyelileri ülkelerine geri göndereceklerini söyledi.

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İYİ Parti liderinin çağrısında yer alan ifadelerden bazıları özetle şunlar:

“Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini açıklayın. Bu insanların Suriye’ye dönmesi konusunda Esad’la anlaşın. Bu sorun sıfırlanana kadar, sığınmacıların açtığı dükkanlarda kaçak ürünlerin satışına engel olun. Göçmenler için, geçici vergi mükellefiyet kanunu çıkarın. Özellikle güney illerimizde, esnafımıza vergi kolaylığı sağlayın. Güney sınırlarımızda devriyeleri sıkılaştırın. Suriye’den aracını getiren mültecilere, geçici sürücü belgesi şartı getirin.”
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