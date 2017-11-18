Akşener sır vermedi

Akşener, parti çalışmaları kapsamında geldiği Edirne’de konuştu.







Havsa ilçesindeki hayvan pazarını gezen Akşener, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi: “Bizim programımızda tarım, hayvancılık ve teknoloji çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü Türkiye’nin ürettiği ürünler bunlar, bize ait. Her türlü desteğin verilmesi lazım. Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmazsan esasında bu işler böyle olmaz. Kayırmayacaksın.”







‘Tarım bakanını size soracağım’





Çevredekilerin, tarım ve hayvancılık yapmış kişilerin bakan olması gerektiğini söylemesi üzerine Akşener, şöyle konuştu: “Söz veriyorum; tarım bakanını size soracağım. Bundan sonra her hafta sonu başka bir şehirde önerilerimizi anlatacağız, sıkıntıları dinleyeceğiz. Sizden aldıklarımızı programa ekleyeceğiz. Mesela ‘Tarım bakanını bize sorun’ dedi. ‘Hayvancılık yapmış olsun, ekmeyi, biçmeyi biliyor olsun’ dedi. Ben de söz verdim. Ona göre bir sistem kuracağız. 16 senelik iktidar 11 yıl evvel kurulmuş devletten ithalat yapıyor.”





Akşener ve beraberindekiler, Meriç Nehri kenarındaki bir restoranda kadınlarla bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından Akşener, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





İYİ Parti’nin henüz bir ayını doldurmadığını ancak, Türkiye’nin sorunlu alanlarında iyileşme sağladığını savunan Akşener, ‘Atatürk gündemi’ni hatırlattı: “İYİ Parti kurulduktan sonra gördüğünüz gibi Atatürk yıllardır savaş açmışların en değer verdiği bir büyüğümüz haline döndü. Bütün bunlar olumlu gelişmeler, seçmen lehine pek çok kararın çıkmasına neden olacağız biz.”





‘İkinci turda ‘Hayır’ blokunun adayını destekleyeceğiz’





Gazetecilerin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sorusu üzerine CHP ile ortak aday çıkarmayacaklarını bir kez daha vurgulayan İYİ Parti lideri, ikinci turda ‘Hayır’ blokunun adayını sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.





Akşener, şöyle devam etti: “Ekmeleddin bey üzerinden iki siyasi parti yan yana geldi ve ikisinin toplamı kadar oy alamadılar. Buna karşılık 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’cı bir blok olarak ben ve arkadaşlarım, bizler, CHP, Saadet Parti, Demokrat Parti gibi hepimiz bu ‘Hayır’ blokunun içinde bulunduk ve çok çalıştık.”





MHP’den 10 milletvekilinin istifa edeceğine yönelik iddiaların sorulduğu Akşener, herhangi bir bilgisi olmadığını ve konuyu köşe yazarlarından okuduğunu söyledi: “Bizim partimiz özel olarak milletvekili transferi üzerinden geçmişi hatırlatan bir sistem içerisinde olmayacak ama bu tip arkadaşlarımızı, hangi siyasi parti ve görüşten olursa olsun, vatanseverlik, Türkiye’nin bekası, Cumhuriyet değerleri konularında hemfikir olan her arkadaşımıza kapılarımız açık. Bilgim yok, sadece köşe yazısından okudum.”





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim barajının düşürülmesine yönelik açıklamasını da değerlendiren İYİ Parti lideri, mümkün olduğunca MHP’yle polemiğe girmek istemediklerini aktardı.





‘Bir mucize var, oranını söyleyemeyeceğim’





Akşener şöyle devam etti: “Durumumuz çok iyidir, barajın üzerinde. Bir mucize var, oranını söyleyemeyeceğim. Bizim programımızda baraj için yüzde 5 demiştik. Türkiye milletvekilliği önerdik. Barajla ilgili bir sıkıntımız olmadığı için muhteremler kendileri bilir.”







Yurt gezileriyle ilgili bilgiler de veren Akşener, “Zikzaklı gideceğiz. Ahlat bir uç, Edirne bir uç; geldik. Cumartesi Mardin, oradan Artvin, oradan diğer illere gideceğiz. Kendim konuşmak yerine vatandaşları dinliyorum” dedi.