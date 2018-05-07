Samanyolu Haber /Politika / Akşener, ekonomi vaatlerini açıkladı /07 Mayıs 2018 12:10

Akşener, ekonomi vaatlerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ekonomiye dair seçim vaatlerini açıklarken "Düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın, ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz" dedi.

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Ankara'da basın toplantısı düzenleyen cumhurbaşkanı adayı Akşener, seçilmesi durumunda ekonomi alanında yapacaklarını açıkladı. Sputnik'in haberine göre Akşener'in açıklamasından satırbaşları şöyle;

* Cumhurbaşkanı olup göreve geldiğimizde ilk 100 gün içerisinde, hiç vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız.

* 30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan, ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız.

* Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur.

* Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın, ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz. Kalan borçlarını faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler.

* Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım.

* Türkiye Dayanışma Fonu için bir defalık harcayacağımız 8 milyar lira, 2018 bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor. Yani, Mehmet Şimşek’in taşıt ve hizmet binası kiralamaları için zamanında, “fındık-fıstık parası” dediği rakam kadar.

* Borç kaderiniz değil, sileceğiz, kurtulacaksınız.
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