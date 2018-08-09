Samanyolu Haber /Politika / Akşener kurultaya çarşaf listeyle girecek /09 Ağustos 2018 09:33

Akşener kurultaya çarşaf listeyle girecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin tek genel başkan adayı olarak girdiği 2. olağanüstü kurultayında, parti kurullarını çarşaf liste yöntemi ile şekillendirecek.

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Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin aktardığına göre, Meral Akşener 'in tek aday olarak gireceği kurultayda, İYİ Parti kurullarının çarşaf liste ile şekillendirilmesi fikrinin öne çıktı.

Önceki kurultaydaki blok liste uygulanmasına karşın Akşener'in yeni ekibinin belirleneceği 12 Ağustos kurultayında, partide sözü geçen isimlerin ilk kez kendi güçlerini tartacağı ifade edildi. 

Adayların tek tek oylarının kişisel olarak hesaplandığı çarşaf aday sisteminin, parti içindeki dengeleri de gün yüzüne çıkaracağı görüşü dile getirildi. 

Bu kapsamda yerel seçim öncesinde Akşener'in A takımında yer almak için yarışan isimlerin de parti içindeki güçlerinin, tabandan kendilerine yönelik tepkilerin, aldıkları oy oranları ile ölçülmüş olacağı belirtildi.
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