Akşener geri döndü, ilk konuşmasında 'hayal kırıklığı' vurgusu yaptı

Akşener geri döndükten sonra böyle seslendi: Büyük hayalkırıklığı









Daha önceki konuşmalarında, kararının kesin olduğunu ve İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bıraktığını açıklayan Akşener'in kalması için ikna çalışmaları devam ederken, Akşener parti öncesi yaptığı açıklamada 12 Ağustos'ta kurultaya gideceklerini duyurdu.





Tıpkı Muharrem İnce gibi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları açıklandıktan sonra seçmenin karşısına çıkmayan ve büyük bir sessizliğe gömülen Akşener, daha sonra parti içindeki 'başarısızlık' tartışmasının ardından istifasını açıklamıştı.





Akşener, toplantı öncesinde yaptığı açıklama şunları söyledi:





"Seçime girmemesi için her şey yapılmış. Partinin kurulmaması için de her şey yapılmış bir partinin 6 aylık sürede 5 milyon oy almış olması Türkiye'deki siyasi tarih açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir vakadır.





Bir yönüyle böyle bakabiliriz. Hedeflerimizin somut ve yüksek olmuş olması ve o hedeflere ulaşamamış olmamız bakılıdığı zaman kendi adıma söylüyorum büyük bir hayal kırıklığıdır. Uzunca bir zaman arkadaşlarımızla konuştuk. Afyon'da konuştuk.





Herkesi kendim dinledim. Biz demokrasinin rafa kalktığına inandığımız için, en azından biz işletelim için bir başarısızlık tanımı söz konusu ise o sorumluluk genel başkana aittir. Olağan üstü 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultay kararını aldık. Nerede eksik yaptık nerede fazla yaptık.





Hangilerini bozamadık hangi problemleri çözemedik bunları tartışıp bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde sonuç almak için çaba gösterecek. Kurultayımıza hazırlık çalışmaları hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra yerel seçimler için ortaya çıkarıp toplantı yapacağız.”





Her ne kadar Akşener, parti liderliğini bıraktığını belirtse de İYİ Parti yetkili kurulları Akşener'le yola devam etme kararı aldığını duyurdu.





O isimlerden İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Akşener'in kongrede delegelerin önerisiyle yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararını teyit ettiklerini ifade etti.





Çıray, Akşener'in partide kalması ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:





"İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün yeniden Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında toplanmıştır.





Toplantıda, 12 Ağustos’ta yapılacak olan 2. Olağanüstü Kongremiz değerlendirilmiş ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulmuştur.





Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği;





Genel Başkanımızın, kongrede 'Delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir.





Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir.





İYİ Parti’nin gündeminde, 12 Ağustos’taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır.





Kamuoyuna saygı ile duyurulur."