Samanyolu Haber /Gündem / Akşener’den Soylu’ya: Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça... /28 Mayıs 2018 21:38

Akşener’den Soylu’ya: Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştirdi. Akşener "Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim çalışmalarını sürdürüyor. Burada konuşan Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik taleplerle ilgili söylediği ''Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu’da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan’ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?'' sözlerini değerlendirdi.

Akşener “İçişleri Bakanı açıklama yapmış, bunların entelektüel birikimleri sıfır. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi. Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler” dedi.
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