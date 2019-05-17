Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri %4 oy kaybettirdi /17 Mayıs 2019 12:07

Akşener: Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri %4 oy kaybettirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklama sonrası MHP'nin 4 puanlık oyunun CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gideceğini söyledi.

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'Millet İttifakı' içerisinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan hakkında "Bana sorarsanız avukatlarıyla görüşsün" açıklamasının MHP'ye oy kaybettireceğini ileri sürdü. 

Akşener, İstanbul seçimlerinde MHP'den 4 puanın İmamoğlu'na gideceğini belirtti.

Akşener şöyle dedi:

7 Haziran seçimlerinde Tayyip Bey meydan meydan Sayın Bahçeli'nin HDP için oy istediğini anlattı. Hep beraber avaz avaz ‘öyle şey olur mu' diye bağırdık. Şimdi, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin sakıncasının bulunmadığı beyanatı veriyor. Bütün bunlara bakıldığında MHP'nin 4 puanının üzerine ne konacak, o 4 puan nasıl tutum alacak? Ben o kitlenin tekrar Ekrem Bey'e gideceğini düşünüyorum.” 

Akşener, Diyanet'e de şöyle yüklendi: “Her şeye fetva veren Diyanet İşleri nerede, neden kul hakkından söz etmezsiniz. Çünkü muktedir ve yandaşlarının canını sıkar. Kurallar tektir. Ramazan'ın ilk orucunu haram lokma ile açtılar. 

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