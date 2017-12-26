Akşener, Bahçeli'nin Erdoğan'a taktığı lakabı hatırlattı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile ilgili eleştirilerini sürdürdü, "İyi Parti için bu madde yok hükmündedir" dedi. Akşener, "İnsanlara silah kullanmayı serbest bırakırsanız, insanların silah almasını kolaylaştırırsanız, sosyal medyada kimin nasıl öldürüleceği, kime nasıl kurşun sıkılacağına dair beyanlar oluyorsa, bu KHK’nın maddesi aynı zamanda insanların birbirini katletmesine neden olacaktır. Bu milletin aziz evlatlarını ürkütmek, korkutmak istiyorsunuz. Korkmuyorum kardeşim. Korkmuyoruz kardeşim" diye konuştu.







Hükümetin dış politikasını eleştiren Meral Akşener, dış politikanın şahsi dostluklarla yürüyemeyeceğini ifade etti. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:





"Kişisel dostluklarla 'Canım kardeşim Putin', 'Canım kardeşim Reza', 'Canım kardeşim Trump reis', ondan evvel Obama, 'Canım kardeşim Esat', sonra Eset. İnşallah bana 'Canım kardeşim Meral' demez. Canım kardeşim diyen atta'ya gidiyor. Uçuyor gidiyor. En son El Beşir’e dedi gitti. Dış politika şahsi dostlukla yürümez. Dış politika 'ey'lerle de yürümez. Dış politika akıl, mantık, sağduyuyla ve Türk milletinin çıkarlarını öne koyarak yürür. Etrafımızı düşman çevirmiş hale getiren bu muhteremler. Fakat ilginç bir yel oldu. Sayın Erdoğan’ın bir beyanını okudum. Diyor ki bir adası varmış Sudanlılar'ın; 'Onu bize verin restore edelim.' Soruyorum, elalemin adasına restorasyon yapmak için ada isterken, muhterem, 18 ada işgal altında bunun hakkında ne düşünüyorsun. 18 adayı işgalden kurtarmak için fikrin nedir. El alemin adasına restorasyon 18 ada Yunanlıların elinde. Yunanlılar sinir bozmak izin kuzu çeviriyor. Yunan savunma bakanı 'Sıkıyorsa gelin alın' dedi. Bizimkilerden çıt yok. Ona da biz cevap veriyoruz. Merak etme az kaldı. Sen de hadi bakalım sıkıysa verme."





'BU KHK'LAR ANAYASAYA AYKIRI'





Son çıkan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle ilgili de açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bir açık ara bu iktidarın, açık ara büyük bir milletvekili gücü var mecliste. Dışarıdan destekleyenler de var. Bu KHK’ları bu şekilde Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkarmak yerine, zaten Meclisten geçebilecek imkanı varken neden meclisten geçirmiyorlar birinci soru.





Anayasa mahkemesi kanun hükmünde olağan üstü hal döneminde KHK’lar ile ilgili ben bir şey yapamam diye bir karar verdi. Ama meclisten geçen KHK’lar kanunlaştığı için Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Bu nedenle birinci yöntem KHK’yı Cumhurbaşkanı eliyle çıkartılmasıdır. Meclisten kaçırılması ve Anayasa Mahkemesi’nin gözetiminden kaçırılması demek bu KHK’ların Anayasaya aykırı olması demektir. Anayasaya karşı suç işlenmektedir." diye konuştu.





'KORMUYORUM KARDEŞİM'





Kararnamedeki bu düzenlenmenin, herhangi bir sorunda vatandaşların birbirini katletmesine yol açabileceğini söyleyen Meral Akşener şunları söyledi:

"İki şimdi malum kararname işte deniliyor ya 15 Temmuz’dan sonra fasılda tekrar benzeri bir şey olursa bürokratların sivillerin karşı koyması halinde, suç işlemesi halinde her türlü hukuki yaptırımdan azade olması anlamına geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim İyi Parti için bu madde yok hükmündedir. Yok hükmündedir. Kardeşim, FETÖ’yü bu ülkenin başına kim sardı? Yıllar boyunca birlikte beraber bu ülkede iş tuttunuz. Devletin kılcal damarlarına kadar bu hain terör örgütünün yayılmasına yol açtınız. Her toplantı da ağlaya ağlaya 'Hoca efendi dön' diyen sizsiniz. Bugün bu KHK ile insanlara silah kullanmayı serbest bırakırsanız. İnsanların silah almasını kolaylaştırırsanız. Dünden beri sosyal medyada kimin nasıl öldürüleceğini, kime nasıl kurşun sıkılacağına dair beyanlar oluyorsa, bu KHK’nın maddesi aynı zamanda herhangi bir problemde birbirini katletmesine neden olacaktır. Buradan ilan ediyorum. Bu milletin aziz evlatlarını ürkütmek korkutmak istiyorsunuz. Korkmuyorum kardeşim. Korkmuyoruz kardeşim."





'BAHÇELİ, HERKESİ F...'CÜ YAPMIŞ'





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il teşkilatı binasının açılışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) karşı olan herkesi 'F... üyesi' ilan ettiğini savunan Akşener, şunları söyledi:





"Bahçeli'nin tweet’lerinden gördüğümüz kadarıyla herkesi F:..'cü yapmış, KHK'lara karşı çıkan herkese. Bahçeli, ciddi bir kişi olduğunu insanlara düşündürtür. Ciddiyetin en önemli özelliği, surat asıklığı değildir. Kimmiş bu F...'cüler; elindeki tüm bilgiyi, belgeyi, savcılıklara vermelidir. İktidara eklendiği kişi konumunda olduğu için bu konuda zorluk çekeceğini düşünmüyorum. İktidar partisi, bu kararnameyi benim gördüğüm kadarıyla iktidar partinin mensupları Sayın Bahçeli kadar savunmadılar.





"BAHÇELİ ERDOĞAN'A '17-25 RECEP TAYYİP ERDOĞAN' DİYE LAKAP TAKMIŞTI"





Akşener, Bahçeli'nin lakap takmayı sevdiğini belirterek, "Erdoğan'a '17- 25 Recep Tayyip Erdoğan' diye lakap takmıştı. Şiddetli tepki gösterdiği kişilerle daha sonra derin dostlukları olduğu belli. Bunu da kamuoyuna bırakıyorum." dedi.









İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, açıklamalarının ardından Aksaray esnafını ziyaret etti.