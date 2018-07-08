Samanyolu Haber /Politika / Akşener, Bahçeli'nin elini öpen partililerle ilgili konuştu /08 Temmuz 2018 15:37

Akşener, Bahçeli'nin elini öpen partililerle ilgili konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısı öncesinde açıklamada bulundu.

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Dün (7 Temmuz 2018) Meclis'teki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'ilgi' gösterenleri eleştiren Akşener, "Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İyi Parti’yi terk etsin" dedi.

Bahçeli, yemin öncesi MHP sıralarına doğru yürürken İyi Parti’ye ayrılan bölümden geçti. Bu sırada bazı İyi Partililer ayağa kalktı, Bahçeli ayağa kalkan İyi Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in de aralarında olduğu bazı vekillerle tokalaştı. İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü.  İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de yemin ettiği esnada ülkü işareti yaptı. 

''Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir.'' diyen Akşener, ''genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İyi Parti’yi terk etsin” diye konuştu

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