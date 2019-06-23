Meral Akşener seçim sonuçlarını takip ettiği partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, 23 Haziran seçim sonuçlarının “iktidar ve küçük ortağına” yapılmış ciddi bir uyarı olduğunu söyledi. Akşener “Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.





“Aziz milletimiz, 31 Mart seçimlerinin ardından, 6 Mayıs’ta YSK eliyle yapılan sandık darbesine olgunlukla ve kararlı bir cevap vermiştir” diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:





'MİLLETİMİZ KULAĞINI ÇEKMİŞ, İSTANBUL'DA BİRAZ MORARTMIŞTIR





“Türk demokrasi tarihi, millet iradesini yok sayanlara, sandık tekmeleyenlere, bizzat milletimizin verdiği derslerle doludur. 23 Haziran seçimi, 31 Mart’taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır. Milletimiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir, İstanbul’da biraz morartmıştır. İradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeletmeyeceğini bir kez daha kalın harflerle ifade etmiştir.”





'AİLE ŞİRKETİ GİBİ YÖNETME HEVESİNDE OLANLARA...'





Seçimin kazananının “milli irade” olduğunu söyleyen Akşener şunları kaydetti:





“Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir. Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalı, aziz milletimizin verdiği mesajı doğru okumalıdır. Milletimiz ‘Ben yaptım oldu’ diyenlere, ‘Dur orada. Söz de, karar da benim’ demiştir. Milletimiz, Türkiye’yi aile şirketi gibi yönetme hevesinde olanlara, ‘Bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım’ demiştir. Ve milletimiz, demokrasi fukarası akıllara, unutamayacakları bir ders vermiştir.”





İstanbulluların Ekrem İmamoğlu’nu, 23 Haziran’da bir kez daha seçerek, gaspedilen hakkını teslim ettiğini söyleyen Akşener “Hem vicdani hem de hukuki bir hak ve gerçek, millet iradesinin mührüyle tescil edilmiştir. Türk Milleti’ne, yazdığı bu demokrasi destanı için bir kez daha şükranlarımı sunuyor, sayın Ekrem İmamoğlu’na başarılar diliyorum. İstanbullular ve milletimiz müsterih olsun; Artık biz varız; Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve Türkiye iyi olacak” diye konuştu.