Akşener: Amaçları sandığa gitmemizi engellemek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi öncesinde Başakşehir ve Bayrampaşa’da vatandaşlara hitap ederken, iktidarın umutsuzluk oluşturarak sandığa gidilmesini engellemeye çalıştığını öne sürdü.





Seçim çalışmalarını Başakşehir ve Bayrampaşa’da sürdüren İYİ Parti lideri Akşener, iktidarın umutsuzluk oluşturmaya çalıştığını öne sürdü. Akşener, “Sürekli sandığa gitmemeniz için engel çıkıyor diyorlar. Siz şehirli seçmensiniz. Şehirli seçmenden kastım vergisini veren, çocuğunu okutan faturasını yatıran seçmen. Onların amacı umutsuzluk oluşturup sizin sandığa gitmenizi engellemek” dedi.





İYİ Partililere “Çalmadık kapı, el sıkmadık esnaf, gönül almayacak insan kalmayacak” diye seslenen Akşener, şöyle konuştu: “Sinirinizi bozmaya çalışacaklar ama Allah, başta ben olmak üzere Eyüp sabrı nasip etsin. Çok zorlandığınızda sabırlar olsun diyeceksiniz. Ondan sonra 23 Haziran gelecek. 23 Haziran’ı düğün bayram gibi getirmek bizim vazifemiz oldu. İktidar çamur atıyor, muhalefet onu düzeltmeye çalışıyor. Bizim de kaderimiz buymuş. Asla sinirlenmeyeceksiniz. O gün çalamadılar, bugün de çalamayacaklar. 31’i akşamı Sayın İmamoğlu çıktı tutanakları ortaya koydu söylenecek söz kalmadı. 23 Haziran’da da burada olacağım İstanbul İl teşkilatında seçimleri izleyeceğiz. Sürekli sandığa gitmemeniz için engel çıkıyor diyorlar. Siz şehirli seçmensiniz. Şehirli seçmenden kastım vergisini veren, çocuğunu okutan faturasını yatıran seçmen. Onların amacı umutsuzluk oluşturup sizin sandığa gitmenizi engellemek. Sandığa gidip tercihiniz yapacaksınız. Geçen defa çıkartamadılar, bu sefer de tüm Türkiye’nin gözü burada olacak. Burada benim amacım sizleri bu konularda uyarmak. Görüntüde 2 adaylı bir seçim gibi ama Ekrem İmamoğlu kardeşim seçilmiş belediye başkanı. Seçilmiş belediye başkanı ile seçilmemiş aday arasında yapılan bir seçimdir 23 Haziran seçimi. Dün Ekrem kardeşim Millet İttifakı’nın adayıyken bugün 16 milyonun belediye başkanıdır.”