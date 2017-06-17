Akşener: 20 Haziran’da adaleti göreceğiz

MHP’de olağanüstü kurultayın mahkemece ‘yürütmeyi durdurma kararına’ ilişkin 20 Haziran’daki duruşmada karar bekleniyor.





Meral Akşener sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaptı, “20 Haziran’da adaleti göreceğiz” dedi.







Milliyetçi Hareket Partisi’nin olağanüstü kurultayı 15 Mayıs 2016’da yapılmış ancak Genel Merkezin itirazı üzerine mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.





MHP delegelerinin talebi ile gerçekleştirilen ve yapılan tüzük değişiklikleri sonrasında seçimli kurultay yapılabilmesinin yolunu açan olağanüstü kurultay hakkında mahkemece verilen ‘yürütmeyi durdurma kararı’ davasında erteleme çıkmıştı.





Şimdi gözler o tarihe, 20 Haziran 2017’ye çevrilmiş durumda.





Meral Akşener de bugün sosyal medyadan 20 Haziran’a işaret etti ve şu ifadeleri kullandı:















