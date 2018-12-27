Akşener: 1989 seçimleri gibi olacak, seçmen kulak çekecek

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmalarını ve CHP ile gerçekleştirdikleri işbirliğini değerlendirdi.





'EN YÜKSEK ORANDA SABİT SEÇMEN BİZDE'





24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 87'sinin İYİ Parti'de kaldığını yapılan anketlerde gördüklerini anlatan Akşener, "En yüksek oranda sabit seçmen bizde. Yani 9.97'nin yüzde 87'si yerinde duruyor, partisinde duruyor" dedi. Yüzde 13'ün ise herhangi bir partiye gitmediğini beklediğini ifade eden Akşener, başından beri AK Parti seçmeninden oy almayı hedeflediklerini ancak o seçmenin çeşitli nedenlerle MHP'ye gittiğini söyledi. Akşener, "Son 2 seçimde MHP'ye oy vermiş 7.1 seçmen de bize geldi. Bütün sosyal kesimlerden oy almışız" dedi.





"CHP İLE HAKKANİYETLİ BİR ÇALIŞMA OLDU"





Yerel seçimlerde CHP ile gerçekleştirdikleri işbirliğinde 24 Haziran seçimleri ile 2014 yerel seçim sonuçlarını baz aldıklarını anlatan Akşener, "Yani bir bilek güreşi yapılmadı. Bu tür görüşmeler çok kolay bir iş değildir. Ama hakkaniyetli bir çalışma oldu, hakkaniyetli bir sonuçla karşılaşıldı" diye konuştu. Akşener, iki parti arasında şu anda 21 büyükşehrin ilçelerinin görüşüldüğünü kaydetti.







"MANSUR BEY'İN KAYBININ KATAKULLİYLE OLDUĞUNA İNANIYOR VATANDAŞ"





İYİ Parti Ankara'da CHP'den aday olan Mansur Yavaş'ı destekleyecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, adaylık açıklamasından sonra kendisini de ziyaret eden Yavaş'ın kazanacağı görüşünde:





"Ben Mansur Bey ile Ankara'nın alınacağına inanıyorum. Ben politikaya büyükşehir belediye başkan adaylığı ile başladım. Kendisine inanmış olması çok başka bir yere taşır. Mansur Bey inanıyor bir. Bir de Ankaralılık diye bir kavram var, o devreye girecek. Bir de bir vicdan var, kendisine de söyledim ben Mansur Bey'in. Mansur Bey'in kaybının katakulliyle olduğuna inanıyor vatandaş. Şimdi kritik bir sayıda bırakmaz. Yani katakulliyi engelleyecek bir vicdan devreye girecek."





"ANKARA'NIN KAYBEDİLMESİ İKTİDARIN KAYBEDİLMESİ ANLAMINA GELMEZ AMA…"





İYİ Parti olarak kendilerinin de Mansur Yavaş'a destek olacaklarını belirten Akşener, Ankara'da yüzde 12 oyları olduğunu, bu seçmenin Yavaş'a yönelmesini sağlayacak her şeyi yapacaklarını söyledi. AKP'nin Ankara'da seçimi kaybetmesinin iktidarın gideceği anlamına gelmediğini vurgulayan Akşener, "Ankara'nın kaybedilmesi demek en azından, Tayyip Bey'in iktidar gidecek hali yok. Ama en azından iktidar hale yola girer, tavır davranış değişir, kibir ortadan kalkar. Seçmen odaklı bir politika oluşur, seçmeni unuttular. Birbirimizle siyasi cenahta konuşabilir hale gelebiliriz" dedi.







"EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇOK ŞANSLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"





Meral Akşener, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili de, "Ben Ekrem İmamoğlu'nun çok şanslı olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da ben İmamoğlu'nun cidden şansının büyük olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesi yaptı.





"MİTİNG YAPMAK YERİNE ADAY İLE GEZECEĞİM"





İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimlerde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak mitingler düşünüp düşünmedikleri sorusu üzerine, görüşmelerde bu konunun değerlendirilmediğini söyledi. Miting yapmayı çok düşünmediğini de vurgulayan Akşener, "Ama gideceğim, esnafın elini sıkacağım, şehirlere gideceğim" dedi. Akşener, şöyle devam etti:





"Yerelde çeşitli işbirlikleri yapıyor adaylar. Etnik gruplarla, siyasi görüşlerle, farklı mezhep aidiyetleri. Her şehirde gruplar var. Liderler gittiğinde ne konuşuyor, yüksek politika. Biz orayı biçip geliyoruz, adaylıktan geldiğim için biliyorum. Adayı çok zor duruma sokuyorsunuz. Ben onun yerine esnaf gezeceğim, yerel basını ziyaret edeceğim, sivil toplum kuruluşlarına gideceğim. ‘Şu evi ziyaret etmende fayda var' denilirse oraya gideceğim. Belediye başkan adayıyla bu şekilde gezeceğim."





"SEÇİME GİDERKEN YENİ PARTİ KURULMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"





Meral Akşener, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı iddia edilen partiye ilişkin soruları da yanıtladı. Akşener, "Seçime giderken böyle bir parti kurulmaz diye düşünüyorum. Genellikle siyasi çalışmaların özelliği seçim sonrasını görmektir. Yani 31 Mart akşamı çıkan sonuçlar, itirazları doğurur. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum. Siyaset gerekçesiz olamıyor. ‘Hadi canım istedi bir parti kuralım' diyerek olmuyor. Bir gerekçenin olması gerekiyor. Ben Sayın Gül'ü uzun zamandır tanırım. Sayın Gül çapında bir siyasetçi bugün onu yapmaz" dedi. Akşener, bunu 31 Mart akşamının belirleyeceğini vurguladı.





"1989'DA OLDUĞU GİBİ BİR KULAK ÇEKME YAPACAK SEÇMEN"





İYİ Parti Lideri Akşener, özellikle AKP'nin karşısındaki seçmende umutsuzluk nedeniyle sandığa gitmeme eğilimi olduğu yönündeki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine de, şunları söyledi:





"Bu tembellik be kardeşim. Niye değişmesin? Referandumda değişti. Referandumda hepimiz farklı farklı çalıştık ve sonuç itibariyle İstanbul'dan, Ankara'dan hayır çıktı 17 büyükşehirden hayır çıktı. Bu basit bir şey mi? Bütün illerin de merkez ilçelerde hayıra yüksek oyları çıktı. Referandum esnasında yolda yöntem değiştirildi, (mühürsüz oy) o değiştirilmeye tavır konulamadı. Ben doğru bulmuyorum, sürekli hilenin hurdanın söylenmesini. İnsan unsuru, 25 yıldır ben bu ülkede aktif politika yapıyorum, insan unsuru. Sandık başındaki müşahidiniz, sizi temsil eden kişi orayı boş bırakırsanız olur, sandıklar açıldığında boş olursa, hileler orada olur. 1989'da olduğu gibi bir kulak çekme yapacak seçmen ve bunu AK Parti seçmeni yapacak."





1989 NE OLMUŞTU?





1989 yerel seçimlerinde tek başına iktidarda olan ANAP'ın oyu düşmüş, seçim muhalefet partisi SHP'nin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Seçimde, ANAP, SHP ve DYP'nin ardından üçüncü parti olmuştu.