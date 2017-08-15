Akşam öyle bir memur zammı hesabı yapt ki...

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışı belirleme çalışması devam ediyor.





4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümet zam teklifini sendikalara iletti.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun kamuoyuna duyurduğu yüzde 3+3'lük teklife Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Bu teklif görüşmeye değer bir teklif değildir" diyerek cevap verdi ve yeni teklif beklediklerini dile getirdi.







Zam görüşmesini birinci sayfasına taşıyan Akşam gazetesinin “Memura yüzde 12,5 zam” başlığı dikkat çekti. 2018 ve 2019 yılları için önerilen yüzde 3+3’lük teklifi hesaplayan Akşam gazetesi ilginç şekilde “yüzde 12,5” rakamına ulaştı.







