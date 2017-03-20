Aksakallı, önce Darbe Komisyonu'ndan ardından mahkemeden kaçtı!

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili davanın 4. celsesi Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.







18 sanık, daha önce 'Bizi ortadan kaldırmak isteyecekler' şeklinde mahkemde ifade vermelerine rağmen protestocu grubun içinden geçirilerek duruşma salonuna getirildi.





Sanıklar özellikle vatandaşların kullandığı kapıdan içeri alındı.





AKSAKALLI SANIKLARLA YÜZLEŞEMEDİ





Duruşmanın başında mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Zekai Aksakallı'nın bugün Ankara dışında olacağını bildirdiği için beyanın celse açılıp alındığını, beyanın UYAP'tan takip edilebileciğini açıklayınca sanık avukatları, "Huzurda dinlenmesini istemiştik" diye itiraz etti. Başkan, "Güneydoğuda devam eden operasyon nedeniyle" karşılığını verdi. Avukatlar operasyondan sonra Aksakallı'nın mutlaka mahkemeye gelmesini istedi.





Aksakallı TBMM Darbe Komisyonu’na da, "Bu hafta Suriye'deyim. Haftaya gelirim" mesajı göndermiş, ama gitmemişti.





"YAŞAR GÜLER TOPLANTIYI TERK EDİNCE BİR SORUN OLDUĞUNU ANLADIM"







Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı, mahkemeye sunduğu ifadesinde, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "TSK'da kriz ve olağanüstü durumlarda personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Bu emir 15 Temmuz'da verilseydi darbe girişimi ortaya çıkardı. Genelkurmay 2'nci Başkanı Yaşar Güler toplantıyı terk edince bir sorun olduğunu anladım" dedi. Ancak Aksakallı'nın o akşam Jandarma Genel Komutanı ile düğüne gittiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan gözaltına mı alındığı yoksa ÖKK'ya dışardan komuta mı ettiği konusunu da iddianameye göre netlik kazanmış değil.





Zekai Aksakallı'yla ilgili en büyük soru işaretlerinden biri ise 'Bir şeyler olduğunu anladım' demesine ve Genelkurmay'ın uçuş yasağı kararına rağmen Halisdemir'in öldürdüğü general Semih Terzi'ye Diyarbakır'dan Ankara'ya gelmesine onay vermesi. Aksakallı, Terzi karargaha ulaştığında ise infaz emri vermişti.





"TANIĞI DA YARGILAMAYA BAŞLARSAK..."





Tanık Yüzbaşı Volkan Vural Bal ifade verirken sanık Erhan Almaz'ın avukatı Gürbüz Özdemir Zekai Aksakallı'nın ÖKK harekat merkezini ilk kez kaçta aradığını sordu. Başkan İsmail Ademoğlu saati hatırlamanın zor olduğuna dikkat cekti. Av. Özdemir, "Ama bu önemli. Semih Terzi'nin Diyarbakır'dan hareket saati 12:00. ÖKK harekat merkezini arayan biri Terzi'yle gelen TİM'i de arayabilirdi” dedi. Başkan İsmail Ademoğlu, "Tanığı da yargılamaya başlarsak bu işin içinden çıkamayız" karşılığını verdikten sonra tanık Bal'a Aksakallı'nın kaçta aradığını sordu. Bal, "Ben görüşmedim, aradığını biliyorum. Hatırladığım kadarıyla 12:00 -12:15 arası" dedi.





Tanık Yüzbaşı Vural Bal'ın Ömer Halisdemir'i yaralıyken 2 el ateş ederek şehit eden üsteğmen Mihrali Atmaca'yı savunması ise dikkat çekti. Yüzbaşı Vural Bal'ın müebbetle yargılanan timin bazı elemanları için, "Mihrali Atmaca ve timi olmasa ÖKK karargah binasını kontrol altına alamazdık" dedi. Bal'a soruların ardından Diyarbakır’dan gelen timin komutanı yüzbaşı Ahmet Kemal Yavuz'un tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasına başlandı.





AVUKATLA GERGİNLİK





Yüzbaşı Ahmet Kemal Yavuz, yerde yatan Ömer Halisdemir'e iki el ateş eden Mihrali Atmaca'nın aldığı meskun mahal kursu ve ÖKK talimnamesine göre yaptığının normal olduğunu söyledi.





"HUSUMETİN YOK AMA NEFRET EDERİM!"





Yüzbaşı Yavuz'un çapraz sorgusu sırasında Fatih Şahin'in avukatı Çigdem Koç'la aralarında zaman zaman gerginlik yaşandı. Avukat Koç, Fatih Şahin'le husumeti olup olmadığını, Şahin'in kendisi hakkında işlem yapıp yapmadığını ve ÖKK'dan niye ayrıldığı sorularını yöneltti.





Yüzbaşı Yavuz şunları anlattı:





"Askerlikte husumet olmaz. Ama kanaatim, nefret ederdim. Hakkımda hiçbir yasal işlem yapmadı, çünkü bunu yapacak gerekçe yoktu. Ancak çok şiddetli mobbing uyguladı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan tayin istedim. Tutuklanan arkadaşlarımın masum olduğuna inancım tamdır. Sırf tutuklandıkları için birlik dışına çıkarıldılar. İlk çıkartılanın Mihrali Atmaca olduğunu öğrenince Zekai paşaya gidip, arkadaşlarımın masum olduğunu anlatıp bu durumda benim de kalmam uygun değildir diyerek Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın dışına tayinimi istedim."