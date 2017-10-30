Aksakallı 15 Temmuz'dan 3 ay önce teğmenleri Türksat'a keşfe göndermiş

Darbe girişiminden 3 ay önce Akıncı Üssü'nde MİT tarafından keşif ve inceleme yapıldığı iddiasına bir yenisi eklendi.







Odatv'den Müyesser Yıldız'ın darbe girişiminden 3 ay önce Türksat'ta yaşananlara ilişkin haberi şöyle:





15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil, 17 kişinin yargılandığı dava geçen hafta sonuçlandı ve tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Askeri sanıkların tamamının Özel Kuvvetler Komutanlığı eski personeli olduğunu belirterek, söz konusu iddiaya geçelim.





Her iki davada da, darbeden 3 ay önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir grup teğmenin eğitim kursu kapsamında TÜRKSAT'a “keşif ve inceleme” için gönderildiği öne sürüldü.





İddialar özetle şöyle:





Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ve Okul Komutanı Ömer Faruk Bozdemir'in emriyle TÜRKSAT'a giden teğmenler yetkililerden çeşitli konularda bilgi alırken, elektriklerin kesilmesiyle yayınların sonlanıp, sonlanmayacağını sordu. Yetkililerin, jeneratörlerin devreye gireceğini söylemesi üzerine jeneratörlerin de devre dışı kalması halinde ne olacağı sorusu yöneltildi. Yetkililer, “Alternatif planlarımız var, bunları anlatamayız” cevabını verdi.





Sonrasında bu “keşif ve inceleme”, bir tür ev ödevi gibi rapora dönüştürüldü.





Sözkonusu raporun anlamını da Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında bir avukatın soruları üzerine bir sanığın verdiği cevaplarla anlatalım.





Avukat, ÖKK'daki kurs döneminde kendilerine bir görev verip verilmediğini, mesela “okul gezisi” şeklinde TÜRKSAT'a gidilip gidilmediğini, gidenlerden rapor yazmalarının istenip istenmediğini sordu.





Sanık, “Evet keşif ve inceleme için gidildi. Hedef analizi denen bir madde var. Bu maddeye göre, inceleme yaptığınız konuyu askeri açıdan analiz edersiniz” dedi.





Avukat bu defa, “Hedef analiz nedir?” sorusunu yöneltti.





Sanık, “Düşman hattındaki bir bölge veya kritik bir hedefin en kısa ve verimli şekilde etkisiz hale getirilmesi ya da imha edilmesidir” karşılığını verdi.





Avukatın, “Ne yani TÜRKSAT'ın yok edilmesi mi amaçlandı?” şeklindeki sorusu üzerine sanık, hedefin ne olduğunu bilmediğini, bunu yorumlayamayacağını belirtirken, her iki davaya da bakan 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Bayram Kantık, TÜRKSAT'ta karar verildiğini hatırlatıp, “Orada sorarsınız” diye tepki gösterdi ve konu kapandı.





ÖKK'da bu eğitimden geçmiş olanlara konuyu sordum.





Geçmişte sabotaj veya saldırılara karşı ülkenin stratejik kuruluşlarını koruma amaçlı bu tür eğitimlerin yapıldığını, ancak Ergenekon ve Balyoz süreçlerinden sonra sivil stratejik kuruluşlarda bu eğitimden vazgeçildiğini, sadece askeri kuruluşlarda çalışma yapıldığını anlattılar.





Şayet bu karar yürürlükte ise ve buna rağmen darbeden sadece 3 ay önce TÜRKSAT'a gerçekten bir grup ÖKK personeli gönderilip, böyle bir çalışma yapılmışsa hem çok ilginç, hem çok garip değil mi?







