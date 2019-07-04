Samanyolu Haber /Gündem / AKP'yi sarsan haber /04 Temmuz 2019 20:41

AKP'yi sarsan haber

İstanbul seçimlerinden önce İmamoğlu'na destek veren Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesinin AKP'li meclis üyesi, disipline sevk edilmesinin ardından istifasını verdi.

SHABER3.COM

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesinin AKP’li meclis üyesi Hüseyin Çavdar kendi sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek vermesi ilçede şaşkınlıkla karşılandı.

Çavdar, 31 Mart seçimleri öncesinde şu paylaşımda bulundu:

“Haydi İstanbul sen başkan yap, söz veriyoruz biz de Cumhurbaşkanı yapacağız. Her şey güzel olacak”

Sözcü'de yer alan habere göre, Hüseyin Çavdar’ın paylaşımı sonrası AKP ihraç işlemi başlatmıştı ancak Çavdar, ihraç işlemi devam ederken partisinden istifa etti.AKP’nin politikalarını sürekli eleştirdiğini söyleyen Hüseyin Çavdar'ın CHP'ye geçeceği öğrenildi.
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