AKP'ye yakın yazar: Süt ve dondurmada da şarbon riski varmış

Yılman, "Belediyeler GSM operatörleriyle ortak mı çalışıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında şarbon riski nedeniyle bir süre önce kırmızı eti hayatından çıkardığını söyledi.







"Hatta dün WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulanları okuduktan sonra süt ve süt ürünlerini de yememeye karar verdim" diyen Yılman, şöyle devam etti:





"Hayır abartmıyorum. Çünkü uzman olduğu alan Şarbon Hastalığı olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli bir hoca 'Sütte de risk var' demiş bir arkadaşıma. Bilmiyorum ne kadarı doğru ya da değil ama adının açıklanmasını istemeyen profesöre göre süt ve ürünlerinin tüketimi de çok mühim. Herkesin kendince önlem alması gerektiğini söyleyen uzman kişiye göre sadece et değil, şarbon tehlikesi taşıyan süt ve ürünleri de aynı riski taşıyormuş. Çiğ sütle yapılma ihtimali yüksek olduğundan özellikle dondurmadan uzak durmak gerekiyormuş. Nereden alınırsa alınsın, hangi marka olursa olsun sütün mutlaka ama mutlaka kaynatılmasının riski azaltan bir yol olduğunu da eklemiş uyarılarına. Etle ilgili de bir sürü şey aktarmış hoca ama onlar zaten günlerdir yazılıp çizildiği için burada tekrar etmeye gerek duymuyorum. Az bilinen mesele süt özellikle de dondurma olduğu için altını kalın kalın çizmek istedim. Aman dikkat."