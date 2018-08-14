Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye yakın yazar işareti verdi... AKP Brunson'u göndermenin yolunu arıyor /14 Ağustos 2018 09:13

AKP'ye yakın yazar işareti verdi... AKP Brunson'u göndermenin yolunu arıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'la ilgili olarak "Yeni bir belge ortaya çıkması durumunda Brunson’ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir" dedi.

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AKP'ye yakınlığı ile bilinen  Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Trump'tan sinyal var" başlığıyla yayımlanan yazısında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi çok sevdiği görüşünü dile getirdi.

Söz konusu görüşünü 'güvenilir kaynaklar'a dayandıran Selvi, "Trump'ın Brunson'ı ABD'de görmek istediğini ifade ediyor. Hem de koşulsuz olarak. ABD Brunson'ı gerçekten istiyor mu ondan emin değilim. Brunson böyle istenir mi? Adı Trump değil, ne olursa olsun. Erdoğan böyle bir tehdide boyun eğer mi? Türk milleti bunu kabullenir mi?" ifadesini kullandı.

Selvi, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"BİR RAPOR YETERLİ OLABİLİR"

"Peki ev hapsine çıkarılan Brunson'la ilgili hukuki durum ne? Yeni bir belge ve yeni bir bilgi ortaya çıkması durumunda Brunson'ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir. Avukatının tutukluğa her ay itiraz etme hakkı var. Şu anda adli kontrolde tutulduğu için bir ayı dahi beklemesine gerek olmadığı söyleniyor. Ama Türkiye ile ABD arasında yaşanan 'Büyük Brunson Savaşı'ndan sonra bu mümkün mü? Bizim de 'Bu krizi iyi yönetebildik mi?' diye şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor."
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