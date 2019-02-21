Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye yakın memur sendikası kılık kıyafet yönetmeliğine uymayacağını duyurdu /21 Şubat 2019 11:23

AKP'ye yakın memur sendikası kılık kıyafet yönetmeliğine uymayacağını duyurdu

AKP'ye yakın sarı sendika olarak bilinen 73 bin üyeli Büro Memur-Sen, yönetmelik değişene kadar sakal-bıyık bırakma ve kravat takmama eylemi başlattı.

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Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, AKP'ye yakın devlet memurlarının örgütlü oldukları Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, halen yürürlükte olan kamudaki kılık kıyafet yönetmeliğine uymama kararı aldı. Kravat, sakal gibi sınırlamalara uymayacağını ilan eden sendika, üyelerinin kılık ve kıyafetlerini "inançları veya tercihleri" doğrultusunda belirleyeceklerini, eylemlerini ise yeni düzenleme yapılıncaya kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Kamu çalışanlarının görevleri sırasında uyacakları kılık ve kıyafet şartları, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" ile düzenleniyor. Yönetmeliğe göre, kamu çalışanı erkeklerde şu şartlar aranıyor:

"Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez."

UYMAYACAKLARINI İLAN ETTİLER

Kamuda büro hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen yürürlükte olan bu yönetmeliğe uymayacağını ilan etti. Sendika aldığı kararda, yönetmeliğin meşruiyetini anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa ve tüzükten almadığını savundu.

2013 yılında Memur-Sen tarafından başlatılan "kılık kıyafet ile ilgili sivil itaatsizlik eylemi" sonucunda kadınlar için başörtüsü sorununun çözüldüğüne işaret edilen kararda, şöyle denildi:

"Erkek kamu görevlilerine yönelik, kravat takılması, favori, bıyık şekli, sakal bırakılması, pantolonun ütüsü, ayakkabının boyası, saçın şekli, kazak ve süveter giyilmemesi vs. şeklindeki yasak ve sınırlamalar devam etmektedir. Eylemin kılık kıyafet özgürlüğünü teminat altına alacak yasal ve yönetsel düzenleme yapılıncaya kadar devam ettirilmesi, kısıtlamaların dikkate alınmaması, söz konusu yönetmelikte belirtilen çağdışı yasaklara bağlı kalmaksızın kamu hizmetinin sunulmasına karar verilmiştir."
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