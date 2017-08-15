Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye yakın Hukukçular Derneği'nden 'tek tip'e itiraz /15 Ağustos 2017 18:03

AKP'ye yakın Hukukçular Derneği'nden 'tek tip'e itiraz

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan açıklamada tek tip kıyafet uygulaması için "masumiyet karinesi ile bağdaşmayan bir uygulama" olduğu gerekçesiyle hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

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Hukukçular Derneği: Tek tip kıyafet masumiyet karinesi ile bağdaşmıyor

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hukukçular Derneği'nin açıklamasında "Ceza yargılaması sürmekte olan ve henüz haklarında hüküm verilmemiş sanıkların duruşmalara tek tip kıyafetle çıkartılmasına yönelik çalışmalar olduğu kamuoyunca bilinmektedir. Ancak tek tip kıyafet uygulamasının evrensel hukuk kurallarından olan ve ceza yargılamasının en temel taşı olarak kabul edilen masumiyet karinesi ile bağdaşmayacağını düşünmekteyiz. Nitekim Anayasa'mızın 38/4 maddesi: Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz hükmüyle masumiyet karinesi din, dil, ırk, millet ayrımı gözetmeksizin herkes için güvence altına almıştır." ifadeleri yer aldı.
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