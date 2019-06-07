AKP'ye yakın anketçiler bir ağızdan neden İmamoğlu önde diyor?

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala araştırma şirketlerinin kimin kazanacağına ilişkin yaptığı anketler devam ediyor.







Yaptıkları son dört araştırmayı açıklayan ve AKP'ye yakın oldukları bilinen Optimar, MAK, Konsensus ve Piar şirketlerinin anketlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. Anket şirketlerinin özellikle çok küçük farkla kaybeden AKP seçmenini motive ederek sandığa gitmeye, tatil beldelerine giden bir kısım CHP seçmenini de rehavete sevk etmeye çalıştığı öne sürülüyor. Zira her ne kadar rakamlar İmamoğlu'nun önde olduğunu gösterse bile bu şirketlerin her seçim öncesi açıkladığı anketlerde AKP'ye psikolojik üstünlük sağlamak amacıyla rakibinin önünde olduğu rakamlar yayınladığı da biliniyor.





AKP'ye yakın anket şirketlerinin açıkladığı rakamlar şöyle:





OPTİMAR: İMAMOĞLU YÜZDE 52, YILDIRIM YÜZDE 48





Optimar Araştırma Şirketi'ne göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 52'lik oranla AKP'nin adayı Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğu görülüyor. Binali Yıldırım’ın oy oranının yüze 48 dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.,





MAK: İMAMOĞLU YÜZDE 50,3





MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğini belirttiği ankete göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde. 15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 oy alacağı ön görülürken, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'ın yüzde 0,75 oy alacağı tahmin ediliyor.





KONSENSUS: OY FARKI 14 BİN KİŞİDEN 180 BİNE ÇIKTI





Konsensus Anket Şirketi tarafından yapılan anket sonucunda, Ekrem İmamoğlu’nun 2,1 puan farkıyla Binali Yıldırım’ın önünde olduğu görülürken anketin sonuçlarına göre bir önceki seçimlerde 14 bin oy farkının 180 bin seviyesine çıktığı belirtiliyor.





Anket sonuçları yerine açıklama yapan Piar Araştırma şirketiise seçmenin psikolojisinin Ekrem İmamoğlu’nun lehine olduğunu belirtiyor.