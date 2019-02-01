AKP'ye yakın anket şirketinden önemli veri: Kararsızlarda büyük yükseliş var

ORC'nin yerel seçimlere ilişkin 6 ilde yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Ankara'da CHP-İYi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş yüzde 41.9'luk oy oranıyla AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin 5 puan önünde.



Ankara'daki seçmenin yüzde 19'u ise kararsız.





Ankete göre, ?Antalya'da Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek yüzde 40.5 oy oranıyla AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den önde. Türel'in oy oranı 38.7. Antalya'da da seçmenin büyük oranı kararsız: Yüzde 18.4.







?Isparta'da MHP'li mevcut belediye başkanı anketlerde önde görünüyor ancak Isparta'da da yüzde 7'lik kararsız bir seçmen var.







?Zonguldak Belediyesi şu an CHP'de açıklanan ankete göre, Belediye Başkanlığı'nı MHP adayı kazanıyor. MHP adayı bir adım önde ama seçmenin yüzde 14.5'i kararsız durumda.





?Ankete göre Bartın ve Çankırı'yı mevcut belediye başkanlarının yeniden kazandığı görülüyor.







MHP'nin Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın oy oranı 53.1, AKP'nin Çankırı adayı Hüseyin Boz'un oy oranı ise 39.5



