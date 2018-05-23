AKP'ye yakın anket şirketi: Bıçak sırtı rakamlar var

AKP'ye yakın olduğu bilinen MAK Araştırma’nın araştırmasına göre, Tayyip Erdoğan’a yüzde 48.5, Muharrem İnce’ye yüzde 22.5, Meral Akşener’e yüzde 11.5 Selahattin Demirtaş’a yüzde 9, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 2, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı.





Öte yandan yine aynı ankete göre, partilerin oy oranı, cumhurbaşkanı adaylarının oy oranından daha farklı sonuçlar ortaya koydu.





Buna göre, AKP yüzde 41.5, MHP yüzde 8.5, CHP yüzde 21.5, İyi Parti yüzde 8, HDP yüzde 8.5, ve SP ise yüzde 2 oranında görülüyor. Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberi şöyle:





BİR NUMARA EKONOMİ





13-20 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5500 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketteki en ilginç sonuçlar, “Ülke gündemine” ilişkin sorulara verilen yanıtlarda ortaya çıktı.





“Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir” sorusuna ankete katılanların yüzde 45’i ekonomik sorunlar( İşsizlik , dövizdeki artış) yanıtını verdi. Ankette dış politik olaylar yüzde 18’le ikinci sorun olarak görülürken, adaleti en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 7 oldu. Terör ve güvenliği en önemli sorun olarak görenler ise yüzde 5’de kaldı. Yüzde 15 diğer sorunları gündeme getirirken, yüzde 10 da kararsız kaldı ya da görüş belirtmedi.





“Ülkemizde son dönemlerde ekonomik bir kriz olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu ise daha çarpıcı bir sonuç verdi.





Bu soruya ankete katılanların yüzde 57’si evet verdi. Yüzde 23 hayır derken yüzde 20 ise kararsız ya da cevap vermeyenlerden oluştu. Ancak ekonomide kriz olduğunu düşünenlere, “Size göre bu krizi hangi siyasi lider çözebilir” sorusu yöneltildiğinde de Cumhurbaşkanı adayları arasında ilk sırayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alması dikkat çekti.





“Krizi kim çözebilir” sorusuna, yüzde 35 Erdoğan, yüzde 20 Muharrem İnce, yüzde 15 Meral Akşener, yüzde 7 Selahattin Demirtaş, yüzde 3 Temel Karamollaoğlu, yüzde 1 Doğu Perinçek yanıtı geldi.





Pazartesi günü partilerin milletvekili listelerinin belirlenmesi ve çok sayıda ismin liste dışı kalması büyük tartışmalara neden olmuştu. MAK anketi, milletvekili listelerinin seçmen tercihi üzerindeki etkisini de araştırdı. Buna göre milletvekili listeleri, seçmenin siyasi tercihi üzerinde yüzde 12 oranında etkisi bulunuyor.





İLK TUR BIÇAK SIRTI





Ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde Tayyip Erdoğan’a yüzde 48.5, Muharrem İnce’ye yüzde 22.5, Meral Akşener’e yüzde 11.5 Selahattin Demirtaş’a yüzde 9, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 2, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı.





Anket firması kararsızlar dağıtıldığında sonuçların Erdoğan yüzde 51.4, İnce yüzde 23.9, Akşener yüzde 12.3, Demirtaş yüzde 9.6, Karamollaoğlu şüzde 2.2, Perinçek yüzde 0.6 şeklinde olacağını hesapladı.





KARARSIZLAR FAKTÖRÜ





Ankete göre, AKP yüzde 41.5, MHP yüzde 8.5, CHP yüzde 21.5, İyi Parti yüzde 8, HDP yüzde 8.5, ve SP ise yüzde 2 oranında görülüyor.





Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP yüzde 45, MHP yüzde 9, CHP yüzde 23.5, İyi Parti yüzde 8.5, HDP yüzde 9 SP ise yüzde 2.2 oranında çıkıyor.





Ancak Anket firması, kararsızların matematiksel dağılımının sonuçları doğru sonucu vermeyebileceğini, muhalefet partilerine oy vereceği halde kararını ifade etmeyen önemli oranda seçmen olacağı notunu da düştü