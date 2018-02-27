AKP'ye internet yayınlarını yasaklamak yetmedi şimdi bir de para istiyor...

Kamuoyunda, hükümeti eleştiren internet yayınlarına sansür getirecek düzenleme olarak tartışılan torba tasarıda ilginç bir gelişme yaşandı. Tasarının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında söz alan CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, internet üzerinden yapılan yayınlara da tıpkı radyo ve televizyon yayınlarında olduğu gibi RTÜK'ten lisans alma zorunluluğu getirilmesinin, internet yayıncılığının adeta para engeliyle susturulmasına yol açacağını söyledi. Temizel, lisans alınmadan internetten yapılan yayınların kesileceğini, lisansla yayın yapmak isteyenlerden ise aylık 20 bin liranın üzerinde lisans parası istenerek yayınların önünün daha baştan kesileceğini ifade etti.





FREKANS BULUNMUYOR

Temizel, devletin normal televizyon ve radyo yayınlarında elindeki sınırlı frekans imkanını lisans hakkı adı altında parayla sattığını, internette ise böyle bir frekans devri olmadığı için yapılan yayınlardan lisans parası alınamayacağını söyledi. Normal yayıncılıkta lisans bedeli olarak aylık 20 bin liranın üzerinde para alındığını ifade eden Temizel, “Peki, internet ortamında frekans var mı? Hayır, internette frekans diye bir şey yok. Bu kanunla olmayan bir şeyin lisansını verip bir de bedel alacaksınız. Ne kadar alacaksınız onu da bilmiyoruz. Eğer TV ve radyo gibi uygulanırsa internet üzerinden yayın yapan bireylerin 250 bin 260 bin lirayı bulması zaten hayal. Demek ki ne yapıyorsunuz, zararlı yayınların yapılmasını daha baştan engelliyorsunuz” dedi.





NET İFADE YOK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Temizel'in sözleri üzerine RTÜK'ün getirdiği maddede internet yayını yapanlardan lisans bedeli alınacağına ilişkin net ifade yer almadığını, maddenin bu şekilde yasalaşması halinde sonradan yönetmelikle de para alınamayacağını söyledi. Ağbal, “Çeşitli eleştiriler getirildi. Arkadaşlar bu konuda çalışsınlar. Diğer her türlü endişeleri de giderecek ne tür değişiklikler yapabiliriz, onlara da bakalım” diye konuştu.