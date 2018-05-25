AKP'nin yılmaz savunucusu Rektör aslında bakın kimmiş?

Son dönem merkez medyada tartışma programlarının vazgeçilmez Ekonomi uzmanı olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir skandal ortaya çıktı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre; bugünün ateşli Erdoğan savunucusu olan Hacısalihoğlu, 2007'deki Cumhuriyet Mitinglerinin ateşli savunucusuydu. İsmi de farklıydı.Ergenekon Operasyonlarından sonra kimliğini değiştirip, Erdoğan'cı oldu... Üstelik İzmir'deki Cumhuriyet Mitingi'ndeki kürsüdeki ateşli konuşmasının videosu da ortaya çıktı.













Dövizdeki artışı küresel çeteler ve şer odaklarına bağladı

Dolar ve avroda yaşanan durdurulamayan yükselişi, Makroekonomik dengelerin, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında yıl başından bu yana yüzde 25’in üzerinde değer kaybetmesini destekleyecek noktada olmadığını savunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu , ‘küresel çetelerin ve şer odaklarının içimizdeki uzantılarının da halkı paniğe sevk etmek adına bir felaket tellallığı yaptığını’ iddia ederek Türkiye’nin ‘dolar terörüyle’ karşı karşıya olduğunu savundu.





"Küresel çeteler ve şer odaklarının içimizdeki uzantıları..."

Türkiye ekonomisinin bu sürecin altından kalkacağını ifade eden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, dün DHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:





“Bunun dolar üzerinden yapılacağını hesap ettiler. Dolar terörüyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin makroekonomik dengeleri bu tabloyu destekleyecek noktada değil. Türkiye ekonomisi, ülkemize karşı yapılan bu hamlenin altından kalkacaktır. Türkiye bugüne kadar bu tür hamleleri püskürtmeyi başarmıştır. 'Erdoğansız bir Türkiye' projesi için sonuç alınmaya çalışılıyor. Küresel çeteler ve şer odaklarının içimizdeki uzantılarının da halkı paniğe sevk etmek adına bir felaket tellallığı yaptığını da görmek gerekir.”





Bugünkü döviz kurundaki astronomik artışı AKP ve Erdoğan'ın söylemiyle savunan ve merkez medyada sık sık konuk olduğu programlarda AKP ve Erdoğan'ı savunan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu 'nun gerçek kimliği şaşırttı. Hacısalihoğlu'nun ulusalcılııktan Erdoğancılığa dönüş hikayesi yeni ortaya çıktı. O iddiaya göre Hacısalihoğlu'nun gerçek ismi İlhan Yaşar Ertuğrul . 2007 yılında Türkiye'Nin dörtbir yanında düzenlenen Cumhuriyet mitinglerinin de ateşli bir savunucusuydu. Hatta İzmir'deki mitingde kürsüde ateşli bir konuşma da yapmıştı.





"Türkiye'nin bağışıklık sistemini çökertmeye çalıştılar"





"Milli karakteri olan bir kurum kalmasın istediler. Kurumlarla çatıştılar. Yıpratmaya,Atatürk'ün 'bağımsızlık benim karakterimdir diyen' ruhunu utanmadan öldürmeye cüret ettiler. Türkiye'nin milli değerlerini korumayı, yabancı düşmanlığı diye yutturmaya çalıştılar. Türkiye'nin bağışıklık sistemini çökertmeye çalıştılar."