AKP'nin 'Yerli ve Milli' müteahhidi paraları Londra'ya yatırmış... Ailesine Sokak bile satın almış

Dünya Bankası istatistiklerine göre, Kamu İhale Kanunu’nda 2002 yılında gidilen değişiklik ardından kamu ihalelerinin neredeyse tamamını toplayan inşaat şirketleri Makyol, Cengiz, Kalyon ve Kolin, 1990-2017 yılları arasında tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında ilk sıralara yerleşti. Limak , Cengiz ve Kolin’in devletten aldıkları ihalelerin toplamı 150 milyar dolara yaklaştı.





Hemen her konuda 'Yerli ve Milli' vurgusu yapan iktidarın en fazla ihale alan müteahhitleri arasında yer alan Cengiz Holding 'in patronu Mehmet Cengiz 'in Londra 'da ailesi için sokak stın aldığı iddia edildi.





Aydınlık Gazetesi İsmet Özçelik, söz konusu iddiayı isim vermeden köşesine şu satırlarla taşıdı:





"Kulislerde çok konuşulan bir müteahhit var. “Kamu ihaleleri yıldızı” müteahhit, ailesi için Londra’da bir sokak satın almış.





Bu da Reis'in kulağına gitmiş. Çok tepki göstermiş."













12 milyar liralık kamu ihalesi

AKP döneminde aldığı kamu ihaleleriyle değerine değer katan ve 2010 yılında 422 milyon liralık vergi borcu silinen Cengiz Holding’in devletten aldığı ihalelerin bedelleri altı yılda 10 kat arttı. 2011 yılında aldığı iki işin ihale bedeli 774 milyon 611 bin lira olan şirketin 2017 yılında aldığı sekiz ihalenin bedeli ise 7 milyar 901 milyon oldu. Yedi yılda, aralarında Ordu-Giresun Havaalanı emniyet sistemleri ve deniz dolgusu inşaatı ve Samsun-Sinop arasındaki Güzelceçay-Dikmen Yolu’nun tünel ve üstyapı inşaatı gibi işlerin de yer aldığı 26 kamu ihalesini üstlenen Cengiz Holding’in 2011’den bugüne aldığı ihalelerin toplam bedeli 12 milyar 597 bin lira oldu.

AKP döneminde 50 kamu ihalesi



Kamuoyunda hükümete yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz’in şirketinin 1990’dan itibaren aldığı 50’nin üzerinde kamu ihalesinin 26’sı son yedi yılda gerçekleşti. Özellikle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 200 milyar dolara yakın devlet işi alan Cengiz İnşaat ihale sayısı ve ihale bedeli rekorunu 2017’de kırdı. En son, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında ihaleye çıkartılan “Eşme-Salihli Kesimi Altyapı İnşaatı” işini üstlenen şirketin AKP döneminde aldığı ihale sayısı 50’yi buldu. Şirket bu dönemde çok sayıda tartışmalı işe de imza attı.

TMMOB, TTB, TBB gibi meslek örgütlerinin yanı sıra çevre örgütlerinin itirazlarına rağmen Mersin’de hayata geçirilmeye çalışılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Artvin Cerratepe’de sürdürülen maden çıkarma işlemi şirketin tartışmalı projelerinden bazıları oldu.

Tepki çeken projeler

Cengiz Holding’in AKP döneminde hayata geçirdiği ve çevreciler ile yurttaşların büyük tepkisine yol açan projeler şunlar:

»İstanbul 3. Havalimanı

»Karabiga Termik Santrali

»Hüseyin Avni Paşa Korusu

»Hasankeyf Ilısu Barajı

»Samsun Eti Bakır İşletmeleri