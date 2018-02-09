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AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
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AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
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09 Şubat 2018 18:14
AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
AKP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Selim Temurci'nin yerine Bayram Şenocak atandı.
SHABER3.COM
AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak'ın atandığını duyurdu.
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