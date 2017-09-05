AKP'nin tabanında MHP rahatsızlığı

AKP ile MHP’nin referandum öncesinde başlayan ittifakını değerlendiren AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, “Bu ittifak referandum ittifakıydı, siyasi bir birliktelik yok. İki parti, iki rakiptir” dedi.





19 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belirlediği yeni Bakanlar Kurulu’nda bir Kürt ismin olmaması ve yine Erdoğan’ın teşkilatlarda “yenilenme” mesajının ardından Doğu ve Güneydoğu’dan istifaların gelmesi, AKP’nin MHP ile kurduğu ittifakın ardından bölgede politika değişikliğine gittiği yorumlarına neden olmuştu.





AKP’nin MHP ile referandum sürecinde başlayan ittifakının ardından attığı adımları ve bölgede yeni politika arayışlarını AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu Birgün’den Hüseyin Şimşek’e değerlendirdi.





"MHP ve CHP bölgede tabela partisi"





AKP’nin Kürtlere yönelik yeni bir politikaya girişmediğini söyleyen Ensarioğlu, yeni Bakanlar Kurulu için, “Bakanlık bir tercih meselesidir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, birlikte çalışacağı ekibi belirler. Hükümet meselesi bu açıdan başka bir şey. Doğu’yu ve Güneydoğu’yu yok sayan bir siyaset izlememiz mümkün değil. Bu hiçbir partide olmaması gereken bir anlayıştır. Eğer Kürtleri yok sayarsanız MHP’nin ve CHP’nin olduğu gibi bölgede birer tabela partisine dönüşürsünüz. Sadece tabelaları var, kendileri yok” dedi.





"AKP ve MHP rakiptir"





AKP’nin MHP ile kurduğu ittifakın yalnızca referandum ile sınırlı olduğunu ve devamının gelmeyeceğini savunan Ensarioğlu, “Zamanında Refah Partisi, MHP ile ittifak kurduğunda çok fazla oy kaybı yaşadı. Bizim kurduğumuz ittifak da referanduma yönelik bir ittifaktı. Bu ittifak zihinsel ve siyasi bir birliktelik anlamına gelmez. AKP ve MHP iki ayrı partidir ve birbirinin rakibidir” dedi.





"HDP’nin günahı var"





Referandumda MHP ile kurulan ittifakın bölgede negatif bir etki oluşturmadığını söyleyen Ensarioğlu, bu ittifakın en büyük sorumlusunun HDP olduğunu söyledi. HDP’nin AKP’yi 2010 referandumunda, 7 Haziran sonrasındaki hükümet kurma çabalarında ve başkanlık sistemini içeren Anayasa değişikliği referandumunda desteklemediğine vurgu yapan Ensarioğlu, “Destek vermediğiniz zaman başkasının verdiği desteği sorgulama hakkınız da olmaz. Burada HDP’nin günahı da aranmalı. HDP’nin 7 Haziran sonrası ve referandumdaki tavrı nedeni ile partimizin MHP ile ittifakı Kürtler tarafından makul karşılandı” ifadelerini kullandı.





AKP’nin kurulduğu günden bu güne Kürtleri yok sayan bir anlayışta olmadığını öne süren Ensarioğlu, “Partimiz referandumda Güneydoğu’da oylarının tamamını artırmıştır. Oyunu artırmadığı tek bir Güneydoğu vilayeti yoktur. Batıda da özellikle Güneydoğulu vatandaşların yaşadığı semtlerde oy artışları yaşandı. Diğer yerlerde ise oylar düştü. Güneydoğu’ya ve Kürtlere negatif bir bakış açısı, bu nedenlerle yoktur ve kabul edilemez” diye konuştu.





"Bir takım zafiyetler olabilir"





İstifaların Doğu ve Güneydoğu’da başlamasının farklı sebepleri olduğunu iddia eden Ensarioğlu, “Bu sadece uzun süre iktidarda kalmanın verdiği bir takım değişim ihtiyacından kaynaklanabilir. Bölgede siyaset yapmanın koşulları çok daha farklı. Bu nedenle bir takım zafiyetler olabilir. Bazen yorgunluk da olmaz. Değişim ihtiyacı gerekir. Bu bir bayrak yarışı ve tazelenmedir. Böyle değerlendirmek lazım” şeklinde konuştu.