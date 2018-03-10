Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin ‘soyağacı’ uygulaması ne anlama geliyor... /10 Mart 2018 10:15

AKP'nin ‘soyağacı’ uygulaması ne anlama geliyor...

Erkam Tufan Aytav’ın youtube kanalında sunduğu ’30 Dakika’ programının konuğu gazeteci-yazar Hayko Bağdat oldu.

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Son dönemde E-devlet üzerinde uygulamaya sokulan ‘soyağacı’ uygulamasını değerlendiren Bağdat, bunla alakalı şüphelerinin bulunduğunu belirterek, “Hayra alamet değil.” dedi.


Programda Bağdat soyağacı ile ilgili, “Erdoğan’ın amacı ne?, Yükselen milliyetçilik döneminde bu ne anlama geliyor?, Nüfus kayıtlarında vatandaşlar dinlerine, ırklarına göre fişleniyorlar mı?” sorularının cevabını da verdi.

Hayko Bağda ayrıca gayrimüslümlerle ilgili Türkiye’deki ‘güvercin tedirginliği’nin boyutlarına da değindi.
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