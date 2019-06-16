AKP'nin son seçim atağı: Selahattin Demirtaş’ın salı günü tahliye edilmesi bekleniyor

İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak seçime bir hafta kaldı. RS FM’de "Fotoğrafın Tamamı" programına katılan Gazeteci Nevzat Bingöl ve siyasi iletişimci Şeyda Taluk, "Kürt seçmenin tavrı ne olur?", "Tv tartışması sonuca etki eder mi?" sorularını cevaplandırdı.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır temaslarını değerlendiren Bingöl, Kürt seçmenin çok politize olduğunu ve bu tip jestlere rağmen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden önce kullanılan ağır ifadelerin belleklerde taze olduğunu belirtti.





"KEMALİST KÜRTLER"





“Öcalan’a yönelik tecridin kalkması gibi faktörler bile gösteriyor ki Kürtlerin oyu bu seçimde AKP’ye gitmeyecek. Kürt muhafazakâr seçmen de AKP'ye vermeyecek. Bunun temel sebebi de önceki seçimde kullanılan ağır üslup.” diyen Nevzat Bingöl, “Onun İmamoğlu’nu desteklemesi etkili olacaktır. Bu seçimi benim tabirim de ‘Kemalist Kürtler’ belirleyecek. Bu bir ironiydi, ama AKP karşıtlığı ile hayat buldu.” dedi.





"SÜLEYMAN SOYLU, KÜRT SEÇMENİ RAHATSIZ EDİYOR"





Bingöl, muhafazakâr Kürt seçmenin geçen sefer Saadet Partisi’ne oy verdiğine işaret ederken, bu kitlenin de İmamoğlu yönünde oy verme eğiliminde olduğunu ifade etti.





Kürt dini liderler, ‘meleler’ ve AKP il, ilçe yöneticilerinin de İstanbul’u üs yaptığını aktaran Bingöl, buna rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kürt seçmene yönelik sözlerinin, kayyım uygulamalarının seçmeni çok rahatsız ettiğine vurguladı.





Bingöl, “Hiçbir Kürt seçmen melelerin hatırına, onun sözüne bakarak oy vermez hele de İstanbul’da.” dedi.





DEMİRTAŞ SALI GÜNÜ SERBEST Mİ BIRAKILACAK?





Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın 18 Haziran’da yapılacak olan duruşmasında bir tahliye beklentisinin bölgede de olduğunu söyleyen Nevzat Bingöl, “Açıkçası bekleniyor. Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bu saatten sonra Öcalan’ı bile serbest bıraksalar bunun karşılığı olmaz deniliyor. Sonuçta, evet Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı düşünülüyor, ama zaten bir suçu olmadığını söylüyor vatandaş, onun tek suçu Erdoğan’a güçlü muhalefet yapmaktı diyorlar.” ifadesini kullandı.