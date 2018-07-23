AKP'nin seçim öncesi Ücretsiz kanser tedavis vaadi aldatmaca çıktı

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, hükümetin 'ücretsiz kanser tedavisi' açıklaması gerçeği yansıtmıyor.

Kanser tedavisi ücretlerinin karşılanması için kriterlere uyması gerektiği, kriterlerin de SGK bünyesindeki Geri Ödeme Komisyonu tarafından karara bağlanması gerektiği öğrenildi.





Bu kapsamda kanser ilaçlarının büyük bir kısmının geri ödeme kapsamına alınmaması dikkat çekti.





'SGK KEMOTERAPİDEN FAYDA GÖRMEYİP HASTALIĞIN SON AŞAMASINA GELEN HASTALAR İÇİN ÖDEME YAPIYOR'





Resmi Gazete'de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik ile kanser ilaçları geri ödeme kapsamına alınsa bile SGK'nin kriterleri sağlanmadığı takdirde yine fark ödenmesi isteniyor.





Değişiklik kapsamında 'ücretsiz kanser tedavisi' olarak duyurulan ilaç ve cihazların, SGK geri ödeme kapsamındaki 'fark ödemeleri' kriterlerinden geçemediği belirtildi.





Doktorlar tarafından reçete edilen immünoterapi ve akıllı ilaçlar da yurttaşların cebinden çıkmaya devam ediyor.





Yaklaşık üç ay önce geri ödeme kapsamına alınan Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli kanser ilaçları da SGK'nin 'geri ödeme şartlarına' takıldı. Kanser hastaları, kriterlere uymadığı durumlarda bu ilaçları cebinden karşılıyor.





SGK ancak kemoterapiden fayda görmeyip hastalığın son aşamasına gelen hastalar için ödeme yapıyor.



