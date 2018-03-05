Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin savrulduğu noktaya bakın ... Kürtçe konuşmak fiilen yasak... /05 Mart 2018 09:01

AKP'nin savrulduğu noktaya bakın ... Kürtçe konuşmak fiilen yasak...

Olağanüstü Hal ilanından bu yana cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin telefon görüşme hakları kısıtlandı. Avukatlarıyla yapılan görüşmeler dahi dinlenmeye başladı. Cezaevlerine gönderilen mektuplara da benzer şekilde kısıtlamalar getirildi.

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Telefon görüşmelerinde de görüşme esnasında müdahaleler yaşanıyor. Son örneği Ahval yazarı eski MAZLUMDER Başkanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Gergerlioğlu, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yetkililerin, annesini arayan B.'yi "Kürtçe değil Türkçe konuş" diye "uyardığını" söylüyor:

"Yıl, 2018. Yer,  İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu- Annesini arayan B.'ya yapılan uyarı: Türkçe konuşmazsan telefon haklarında kayıp yaşayacaksın, ne konuştuğunu anlamamız gerekiyor. Kürtçe değil Türkçe konuş. Haftaya telefonunu dinleyeceğiz. Yine olursa keseceğiz."

Telefon görüşmelerinin Türkçe'den başka bir dille yapılmasına olanak tanıyan tüzük 22 Haziran 2009'da yürürlüğe girmişti. Tüzükte, suç ihtimali olan faaliyetler için kullanılması durumunda ise Türkçe zorunlu tutulmuştu.
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