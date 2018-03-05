AKP'nin savrulduğu noktaya bakın ... Kürtçe konuşmak fiilen yasak...



Telefon görüşmelerinde de görüşme esnasında müdahaleler yaşanıyor. Son örneği Ahval yazarı eski MAZLUMDER Başkanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabından paylaştı.



Gergerlioğlu, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yetkililerin, annesini arayan B.'yi "Kürtçe değil Türkçe konuş" diye "uyardığını" söylüyor:



"Yıl, 2018. Yer, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu- Annesini arayan B.'ya yapılan uyarı: Türkçe konuşmazsan telefon haklarında kayıp yaşayacaksın, ne konuştuğunu anlamamız gerekiyor. Kürtçe değil Türkçe konuş. Haftaya telefonunu dinleyeceğiz. Yine olursa keseceğiz."



Telefon görüşmelerinin Türkçe'den başka bir dille yapılmasına olanak tanıyan tüzük 22 Haziran 2009'da yürürlüğe girmişti. Tüzükte, suç ihtimali olan faaliyetler için kullanılması durumunda ise Türkçe zorunlu tutulmuştu.