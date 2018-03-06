AKP'nin planı cömert değil... Ortaklarına sadece 50 koltuk



Referandumla kabul edilen anayasa değişikliği ile milletvekili sayısı 50 artırılarak, 550’den 600’e çıkarılmıştı. AKP hesaplarını, ittifak ortaklarına bu 50 milletvekilini dağıtmak üzerine yapıyor. AKP’nin ortakları için 50’nin üzerine çıkması, SP’nin direnişten vazgeçerek ittifaka katılması halinde mümkün olabilecek.



Meclis’teki milletvekili sayısının 50 artırılarak 550’den 600’e çıkarılması, referandumun en çok tartışılan konularından olmuştu. Hayır blokunu oluşturan partiler, milletvekili sayısının artırılmasını MHP ile ilişkilendirmişti. Yeni 50 milletvekilinin AKP ile birlikte evet diyen MHP için getirildiği eleştirileri yapılmıştı. Özellikle, hayır diyen MHP’lilere karşı 50 yeni milletvekiliyle MHP yönetiminin elinin güçlendirildiği tezleri muhalefet tarafından dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise 50 vekilin MHP için getirilmediğini, başka ülkelerdeki kalabalık parlamentoları örnek göstererek savunmuşlardı.



Ortaklara 50 vekil



MHP ile pusula ortaklığı, BBP ile de listelerden aday gösterme şeklinde ittifak anlaşmasına varılmasının ardından AKP’de, çıkarılacak vekillerin partiler arasındaki dağılımı konusunda hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Hesaplamalar, AKP’nin 50 yeni vekile, referandumda ifade edildiğine benzer şekilde ortaklarına dağıtılabilecek sayı olarak baktığını gösteriyor. AKP, oy pusulasında adı yazacak olmasına karşın başta MHP ve AKP listelerinden aday gösterilecek BBP’ye ve direnişinin kırılarak ittifaka katılması halinde SP’ye verilecek toplam milletvekili sayısını yaklaşık 50 olarak hesapladı.



MHP’ye 30-35



MHP, “Cumhur” ittifakı modeline göre oy pusulasında AKP ile birlikte adı yazılacak tek parti olacak. İttifakın yanı sıra partilerin oylarının ortaya çıkması halinde her iki partinin seçmeni, pusulada kendi partilerine oy verebilecek. İki partiye de birden verilip geçerli sayılacak oranlar ise oy büyüklüklerinin oranına göre partilere dağıtılacak. Böylece yüzde 10 barajını aşamasa bile MHP, güçlü olduğu bölgelerdeki oylarıyla milletvekillerini Meclis’e gönderebilecek. Ancak bu sayının yaklaşık kaç olabileceğine dair AKP’de hesaplamalar yapıldı. MHP’nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı oylar ve İYİ Parti’nin ayrılmasının ardından anketlerdeki durumu da gözetilerek ittifakta çıkarabileceği vekil sayıları öngörüldü. Buna göre MHP yaklaşık olarak 30-35 arası milletvekili çıkarabilecek. MHP, 1 Kasım’da 40 milletvekili çakırmıştı. İYİ Parti’ye giden 4 vekilin ardından halen Meclis’te 36 vekille temsil ediliyor. AKP’ye göre MHP, oylarının beklentilerin üzerinde yükselmesi halinde ancak 40 vekil çıkarabilecekSaadet sayısı



BBP’ye 6-8



MHP’nin pusulada bulunmasını istemediği BBP’nin, adaylarını AKP listelerinden göstererek ittifakta yer alacağı da kesinleşti. BBP’nin son seçimlerde yüzde 1’in altında oyu bulunmasına karşın AKP’nin, bu partiye de 5’in üzerinde vekil vereceği konuşuluyor. Referandumda evet blokunda yer almasına karşın BBP içinde küskünler çıkmasını da dikkate alan AKP’de bu partiye verilecek sayı 6-8 olarak hesaplanıyor.



Saadet sayısı



SP, AKP açısından ittifakın en kritik partisi haline geldi. İttifakta yer almayacağını birkaç kez açıklamasına karşın AKP, SP için ısrarını sürdürüyor. Bu ısrarın bir süre daha devam edeceği, AKP’nin SP’nin direnişini kırmaya çalışacağı da belirtiliyor. AKP’de direnişinin kırılarak ittifaka katılması halinde SP’ye 10’un üzerinde vekillik verilmesi düşünülüyor. Kulislerde, SP’nin ittifaka katılması halinde verilecek vekil sayısının 15’e kadar çıkarılabileceği, bunun için ortaklara ayrılacak kontenjanın 55 vekilliğe yükseltilebileceği konuşuluyor.