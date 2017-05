AKP'nin paralı lobicisi IŞİD'e askeri operasyonu da engelletmiş

ABD, Türkiye lehine lobi faaliyeti yürüttüğü bilinen eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, YPG ve Rakka harekâtına ilişkin bir iddiayla çalkalanıyor.



Buna göre Flynn, Donald Trump’ın seçilmesinden hemen sonra Rakka’da IŞİD’e karşı YPG’yle yapılacak harekâtı, lobi kapsamında Türkiye’nin çıkarlarını gözeterek, ‘kimseye danışmadan engelledi’.

Washington’da Flynn’in ‘para karşılığı yabancı bir devlet adına karar verdiği’ gerekçesiyle ihanetle suçlanmasının bile gündemde olduğu belirtiliyor.

Lobicilik faaliyeti gündemde

Bu bilginin üzerinde durulması ise şaşırtıcı değil. Zira Flynn, Trump’ın kampanyası sırasında Rusya’yla kurduğu ilişkiler açığa çıkınca istifa etmişti ancak Flynn sadece Rusya ilişkileriyle değil, Trump’a danışmanlık yaparken Türkiye işadamı Ekim Alptekin’in şirketiyle lobicilik anlaşması yapıp 530 bin dolar para almasıyla da gündemden düşmüyor.

Flynn’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’la da bu dönemde görüştüğü ortaya çıkmıştı. Türkiyeli şirketle lobicilik faaliyetlerini o sırada gizleyen Flynn, istifasının ardından Adalet Bakanlığı’na giderek şirketinin faaliyetleriyle ilgili kayıt yaptırmıştı.

Operasyona Flynn’den sonra onay

New York Times, McClatchy’nin haberinin daha önce The New Yorker ve diğer basın kuruluşlarının, Flynn’in Türkiye adına çalıştığı haberleriyle uyumlu olduğunun altını çizdi.

‘TRUMP DA BİLİYORDU’

Bir diğer iddia da şu: Flynn’in Türkiye’yle ilişkileri hakkında soruşturma altında olduğu, Trump tarafından Beyaz Saray’a gelmeden önce biliniyordu. Bu iddia da doğru olması halinde, Trump’ın ‘yabancı bir devletin çıkarlarını gözettiğini bildiği bir kişiyi ulusal güvenlik danışmanı yaptığı’ anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

Flynn, Türkiye’de Amerikan seçimlerinin düzenlendiği gün Fethullah Gülen’in iade edilmesi konusunda yazdığı makaleyle tanınmıştı. Daha sonra Rusya’yla ilişkileri nedeniyle kovulan Flynn’in, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Başkanı Kamil Ekim Alptekin’e ait bir şirketten lobi faaliyeti için 550 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı. Şu an, eski ulusal güvenlik danışmanının yabancı devletlerle ilişkileri ve bu ilişkilerin Trump tarafından ne kadar bilindiği konusunda bir soruşturma yürütülüyor.

YENİ İDDİALAR NE?

İlk olarak McClatchy gazetesinde yayımlanan ve bugün hemen her Amerikan gazetesinde yer alan, Flynn hakkındaki federal soruşturma belgelerine dayandırılan Rakka iddiası şöyle:

Barack Obama yönetiminin ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice, Rakka harekâtını YPG’yle düzenleme yönünde Pentagon tarafından yedi aydır hazırlanan planı, Trump’ın başkan seçilmesinden 10 gün sonra Flynn’e iletti. Rice, Rakka harekâtı için Obama ve Pentagon’un düğmeye basmaya hazır olduğunu fakat siyasi etkileri olacak bu adım için başkanlık koltuğuna oturmasına günler kalan Trump’ın da onayını almak istediklerini söyledi.





‘FLYNN YÜZÜNDEN AYLARCA ERTELENDİ’

Ancak Flynn operasyonun ertelenmesini istedi. McClatchy, Flynn’in bu kararı nedeniyle IŞİD’e karşı operasyonun aylarca ertelendiğini yazdı.

TRUMP’IN HABERİ VAR MIYDI?

Flynn’in bu kararı Trump’a danışarak verip vermediği bilinmiyor. Beyaz Saray Trump veya o dönem savunma bakanı adayı olan Jim Mattis’in de kararın ertelenmesini isteyip istemediğine dair soruya yanıt vermedi. McClatchy gazetesi ise Trump’ın, Flynn’in kovulmasından sonra nihayetinde YPG’yi silahlandırma kararını aldığına dikkat çekti.





‘BİRKAÇ GÜN SONRA ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ’

Haberde, Flynn’in Rice ile görüşmesinden birkaç gün sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kahvaltıda biraraya geldiği belirtildi.





‘İLK IŞİD KARARINI FLYNN ALDI’

Gazete, “Trump yönetiminin IŞİD’le savaşta ilk kararlarından biri kovulmasından haftalar önce Michael Flynn tarafından alındı. Ve bu karar, Flynn’in çıkarlarını temsil etmek için 500 bin dolar aldığı Türkiye’nin arzularıyla uyumluydu. Para aldığını o sırada Washington’da kimse bilmiyordu” ifadelerini kullandı.





‘İHANET’LE SUÇLANABİLİR Mİ?

Gazeteye konuşan Kongre üyeleri, Türkiye ve YPG’yle ilgili bu kararın Flynn hakkındaki soruşturmadaki en önemli iddia olabileceğini söyledi. Bazı Kongre üyeleri, ‘Flynn’in askeri bir kararı çıkarlarını temsil etmek için para aldığı yabancı bir ülke lehine vermesinin’ ihanet suçlamasına kadar gidebileceğini öne sürdü. Uzmanlar ise bunun zor olduğunu belirtti. Haberde Flynn’in, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Kamil Ekim Alptekin adına lobi faaliyeti yürüttüğünü yasal süre içinde değil de ancak kovulduktan sonra beyan ettiği hatırlatıldı; Flynn’in, Alptekin aracılığıyla Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak ile görüştüğü belirtildi.





