AKP'nin özel okul projesi iflas etti!

Mali dar boğaza girdiği için öğretmen maaşları başta olmak yükümlülüklerini yerine getiremeyen Doğa Koleji için kayyım atama yerine bölgesel veya tekil olarak potansiyellere göre satış ihtimali üzerinde duruluyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, bankaların haciz işleminin eşiğine geldiği Doğa Koleji için atılacak adımı planlamaya başladı.







AKP'NİN ÖZEL OKUL FİYASKOSU DUYULMASIN DİYE...





AKP'nin eğitimdeki özelleşme projesinin sekteye uğrayabileceği endişesi ile el konma ve kayyım atama şıkkının ikinci planda kaldığı belirtiliyor. Okulların parçalanarak AKP'ye yakın isimlere bedelinin altında satılacağı iddia ediliyor.





Teşviklerin kademeli olarak kaldırılacağının açıklanmasının ardından sene başından itibaren özel okullarda kemer sıkma politikları başladı.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) krizdeki okulların batmaması için teşvikleri iptal etme işlemini yavaşlattı.





DOĞA KOLEJİ'NE 240 MİLYON LİRALIK İCRA





Devlet okullarını “nitelikli” bulmayan velilerin yöneldiği özel okullarda fiyatlarda ciddi yükseliş yaşanırken, birçok okulun sene ortasından başlayarak yaşadığı iflas tartışmaları da velilerin güvensizliğine sebep oldu.





2011’de kurulan, yabancı sermaye ile büyüyen 123 kampusü ile dikkati çeken Doğa Koleji, 2016’da Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Saçaklıoğlu’na devredildi.







Devir işlemlerinin ardından Saçaklıoğlu her yıl 100 milyon dolar, beş yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yaparak okulların büyüyeceğini belirtse de iki yıl içinde maaş ödeyemez duruma geldi.





Doğa Koleji, 2016’da Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Saçaklıoğlu’na devredilmişti.







İNŞAATÇI SAÇAKLIOĞLU KRİZE GİRDİ





İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Saçaklıoğlu’nun sektördeki kriz sebebiyle mali dar boğaza girmesinden Doğa Koleji de nasibini aldı.

Kurum bünyesindeki sayısı 10 bine yaklaşan öğretmenin eğitim-öğretim ödenekleri unutulurken, maaşları da yarım olarak yatmaya başladı. Maaş ödemelerinin yüzde 30’a kadar düştüğü öğrenildi.







Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde erken kayıt ve kayıt yenileme işlemi gerçekleştirmek isteyen velilerin birçok ilde okullarda muhatap bulamaması da endişleri artırdı.





Özel okul imajının Doğa Koleji'nin iflasından zarar göreceği belirtilirken, el koyma, kayyım atama ve sonrasında satış formüllerinin risklerinin değerlendirildiği öğrenildi.



