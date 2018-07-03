AKP'nin oy kaybını sebebini buldu... 'Beni aday yapmadılar, kaybettiler'

24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen AK Partili Burhan Kuzu, "Dört dönem milletvekilliği yaptım. AK Parti'nin kurucu üyesiyim. 7 Haziran 2015'te, 3 dönem kuralı sebebiyle ara verdim. 1 Kasım 2015'e kadar süren kısa bir araydı. 7 Haziran seçimi ben olmayınca kaybedildi. 24 Haziran'da da beni aday yapmadılar, yine kaybettiler. Kaybetti derken; seçimi kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik. Dolayısıyla, benim olmamamı değerlendirmek lazım" dedi.





"ADAY GÖSTERİLMEDİĞİM İÇİN AK PARTİ SEÇİMLERDE KAYBETTİ"

Kuzu, "Seçimleri kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik" dedi. Çoğunluğu kaybetmelerinin sebebini kendisinin aday gösterilmemesine bağlayan Burhan Kuzu, seçimlerle yürürlüğe giren sistemi "pratik ve pragmatik" olarak nitelendirdi.





"BENİM OLMAMAMI DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Kuzu, şöyle devam etti: "Dört dönem milletvekilliği yaptım. AK Parti'nin kurucu üyesiyim. 7 Haziran 2015'te, 3 dönem kuralı sebebiyle ara verdim. 1 Kasım 2015'e kadar süren kısa bir araydı. 7 Haziran seçimi ben olmayınca kaybedildi. 24 Haziran'da da beni aday yapmadılar, yine kaybettiler. Kaybetti derken; seçimi kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik. Dolayısıyla, benim olmamamı değerlendirmek lazım"