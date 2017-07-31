AKP'nin ortağı açıkladı: Erken seçim hazırlığı var

Erdoğan'ın son günlerde genel seçimlere yoğunlaştığını iddia eden Aydınlık gazetesinin haberinin ilgili kısmı şöyle:



"Erdoğan’ın kamuoyu araştırma kuruluşlarına sürekli araştırma yaptırdığı ve erken seçim koşullarını araştırdığı bildirildi. Yapılan araştırmalarla ilgili olarak bilgi veren AKP’li bir kaynak, 'Şu aralar çok sayıda şirkete anket yaptırıyor. Hepsi uzmanlarca değerlendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda uzmandır. Bazı şirketlerden ham sonuçları da istediğini duydum. Gelen verilerin pek iyi olmadığı söylendi. Partiye desteğin istikrarlı bir şekilde düştüğü konusunda değerlendirmeler var. Zaman, lehimize değil aleyhe çalışıyor. Bu durumun devam edeceği anlaşılıyor. Kısa vadeli ve etkili hamlelerle en azından bir süre için bu gidişatı tersine çevirme durumu tartışılıyor. Bu sağlanırsa en az 4-5 yıl zaman kazanılmış olacaktır' dedi.



