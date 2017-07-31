Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin ortağı açıkladı: Erken seçim hazırlığı var /31 Temmuz 2017 11:02

AKP'nin ortağı açıkladı: Erken seçim hazırlığı var

AKP'nin ortak çalıştığı Ulusalcıların yayın organı Aydınlık gazetesi, Tayyip Erdoğan'ın partisinin vekillerine ‘Seçim bölgelerinizi dolaşın’ talimatı verdiğini ve bunun 'Erken seçim geliyor' şeklinde değerlendirildiğini öne sürdü. Erdoğan'ın erken seçim koşullarının araştırılmasını istediği de iddia edildi.

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Erdoğan'ın son günlerde genel seçimlere yoğunlaştığını iddia eden Aydınlık gazetesinin haberinin ilgili kısmı şöyle:
"Erdoğan’ın kamuoyu araştırma kuruluşlarına sürekli araştırma yaptırdığı ve erken seçim koşullarını araştırdığı bildirildi. Yapılan araştırmalarla ilgili olarak bilgi veren AKP’li bir kaynak, 'Şu aralar çok sayıda şirkete anket yaptırıyor. Hepsi uzmanlarca değerlendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda uzmandır. Bazı şirketlerden ham sonuçları da istediğini duydum. Gelen verilerin pek iyi olmadığı söylendi. Partiye desteğin istikrarlı bir şekilde düştüğü konusunda değerlendirmeler var. Zaman, lehimize değil aleyhe çalışıyor. Bu durumun devam edeceği anlaşılıyor. Kısa vadeli ve etkili hamlelerle en azından bir süre için bu gidişatı tersine çevirme durumu tartışılıyor. Bu sağlanırsa en az 4-5 yıl zaman kazanılmış olacaktır' dedi.

Uzun yıllardır parti üst yönetiminde görev yapan bir AKP MKYK üyesinin düzenlenen dar kadronun katıldığı bir yemekte yaptığı değerlendirme ise şöyle:
“Şu anda resmi açıklamalarda seçim için 2019 telaffuz ediliyor. Ama bu o kadar önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta içinde iki önemli toplantı yaptı. Biri AKP Meclis grup toplantısı, diğeri de parti genel merkezinde yapılan milletvekilleri, bakan ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantı. Meclis grubunda milletvekillerini uyardı. Genel Merkez’de yaptığı toplantıda da milletvekillerine, ‘Bir hafta dinlenin, sonra seçim bölgelerinizi dolaşın’ dedi. ‘Yarın seçim olacakmış gibi çalışın’ mesajı verdi. Bu da Cumhurbaşkanımızın kafasında erken seçim olduğunu gösteriyor. Herkes ona göre davransın.”
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