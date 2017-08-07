Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin önerdiği adayları bu kez mülakata bile çağırmadan reddettiler /07 Ağustos 2017 09:59

AKP'nin önerdiği adayları bu kez mülakata bile çağırmadan reddettiler

AKP’nin görev süresi 30 Nisan’da biten AİHM yargıcı Işıl Karakaş’ın yerine önerdiği adaylar Avrupa tarafından kabul edilmiyor.

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 Türkiye ile Avrupa arasında önemli bir kriz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı konusunda yaşanıyor. Türkiye’nin, görev süresi dolan Işıl Karakaş’ın yerine önerdiği adayları, seçimi yapacak olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) özel komisyon ikinci kez mülakata bile çağırmadan reddetti.

Türkiye’nin, 30 Nisan 2017’de görev süresi dolan AİHM yargıcı Işıl Karakaş’ın yerine aday göstermek için belirlediği 3 kişilik liste, seçimi yapacak olan AKPM’den ikinci kez döndü. Türkiye, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, 8 Temmuz’da Yargıtay Üyeliği’ne seçilen ve adaylık sürecinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Basri Bağcı ile Hollanda’da yaşayan avukat Fatma Arslan’ı aday gösterdi. Konsey’in gerekli kriterleri taşımadıkları gerekçesiyle mülakata bile çağırmadan ikinci listeyi de geçen Haziran ayında geri çevirdiği ortaya çıktı. Kulislere yansıyan bilgiye göre Türkiye’nin hükümete yakın bürokrat ve türbanlı aday göstermesi ret kararında etkili oldu.

İlk red 30 Nisan’dan önceydi

Adalet Bakanlığı’nın 30 Nisan’da görev süresi dolan Işıl Karakaş için ilk başvuruyu bu tarihten önce yapmıştı. Türkiye’nin seçilmesi için gönderdiği üç kişilik aday listesi, Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından reddedildi. Bakanlık, aralarında İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül’ün de bulunduğu üç adayı, aralık ayında AKPM’nin özel komitesine gönderdi. Türkiye’nin adaylarını uygun bulmayan komite, listeyi iade etti.

AİHM Yargıcı Işıl Karakaş’ın yerine dokuz yıl süreyle görev yapacak üç yeni aday bulması gereken bakanlığa gerekli şartları sağlayan adayların başvuru süresi de uzatılmıştı. Normal şartlarda 1 Mayıs’ta göreve başlaması gereken yeni yargıç, ilk turda Türkiye’den herhangi bir yargıç seçilemediği için göreve eylül ayında başlayabilecek.
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