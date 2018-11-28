Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin mega projesi çöktü : 2 işçi hayatını kaybetti! /28 Kasım 2018 15:28

AKP'nin mega projesi çöktü : 2 işçi hayatını kaybetti!

Gebze'de viyadükte çökme: 2 işçi hayatını kaybetti!

SHABER3.COM

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkaz altında kaldığı bildirildi. İşçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldığı, birinin de ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.


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