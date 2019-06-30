Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin kaçınılmaz sonu /30 Haziran 2019 16:14

AKP'nin kaçınılmaz sonu

Rahmi Turan'dan yetki darbesi ve Davutoğlu - Babacan partileri yorumu geldi…Sözcü yazarı Rahmi Turan, AKP hükümetinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı çalıştırmayaya yönelik 'yetki darbesi' hazırlıklarına tepki gösterdi.

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Turan yazısının daha sonraki bölümünde ise AKP içinden çıkacak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti hazırlıklarını değerlendirdi.Rahmi Turan'ın köşe yazısının 'yetki darbesi' ve AKP içinden çıkacak partileri değerlendirdiği bölümü şöyle:

Önemli bir yol kavşağındayız…Birlik olacak mıyız, yoksa birbirimizi yiyerek kendi kendimizi mi yok etmeye çalışacağız?

Ekrem İmamoğlu'nun seçimi 806 bin gibi çok büyük farkla kazanması AKP'yi yanlış arayışlara sevk etti. Şimdi, “Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yetkilerini nasıl kısıtlarız?”diye formüller bulmaya çalışıyorlar!

Böylece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ellerini kollarını bağlayıp çalıştırmayacaklarını düşünüyorlar.Büyük yanlış yapıyorlar tabii…Halk bu numaraları yutmaz, daha çok tepki gösterir, AKP'nin çöküşü hızlanır! 23 Haziran hezimetinden hiç ders almadılar mı?

Her engellemenin millette nefret uyandıracağını ve İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı vatandaşın gözünde daha da büyüteceğini düşünemiyorlar mı?Onlara engel çıkartmaya çalışanların siyasi zekâları dumura uğramış olmalı!

Aslında AKP iktidarının İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la uğraşacağı yerde, yapacağı çok daha önemli bir iş var… Parti içinde birliği sağlamak… Çünkü AKP bölünmek üzere… Bu, partinin sonunu getirebilir! Bir yerlerden gaz alan iki siyasetçi yeni AKP'yi inşa etmeye çalışıyorlar.

Kimler mi?

 Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakan Ali Babacan… Ali Babacan'ın arkasında, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül var. İki ayrı girişim, iki ayrı parti… Bunlar bazı milletvekillerini AKP'den kopartıp Meclis'te gruplarını kuracaklar…

Böyle bir şey gerçekleşirse “AKP sizlere ömür” demektir!Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın parti kurma hazırlıkları uzun süredir konuşuluyordu. Davutoğlu'nun partisi hazır gibi…

Ali Babacan da ünlü Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklama ile yeni partinin Eylül ayında kurulacağını doğruladı. İsimleri henüz belli değil.Ali Babacan'ın, Abdullah Gül'ün desteği ile kuracağı partinin AKP'nin ilk yıllarındaki politikalarını izleyeceği belirtiliyor.AKP'nin işi zor! Sonbahar aylarında kurulacağı belirtilen yeni partiler, Türk siyasetindeki, güç dengesini değiştirecek. Dilerim ülkeye hayırlı olurlar.





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